« F*cking go! »: Messi célèbre la victoire de l’Argentine en Copa America avec un post Instagram jurant et une photo de bain avec ses coéquipiers

Les doubles vainqueurs de la Coupe du monde, à la poursuite de leur premier trophée majeur depuis qu’ils ont remporté ce tournoi en 1993 avec Gabriel Batistuta et Diego Simeone, ont commencé leur campagne avec un 1-1 contre le Chili lundi.

Messi a marqué un fantastique coup franc en première mi-temps pour tenter de se venger de l’équipe qui l’a battu en finale en 2015 et 2016, mais un égaliseur d’Eduardo Vargas auquel l’ancien coéquipier de Barcelone Arturo Vidal a joué un rôle signifiait que les points étaient partagés.

Hier soir, les rivaux voisins de l’Uruguay, qui comptaient une autre ancienne star de Blaugrana et ami proche, Luis Suarez, à l’avant.

15 matches sans défaite. L’Argentine bat l’Uruguay 1-0 et remporte sa première victoire en Copa America 2021 💪 pic.twitter.com/MUScmi1rrQ – Football B/R (@brfootball) 19 juin 2021

Cette fois, cependant, l’Albiceleste a repris l’avantage mais s’en est mieux tiré en réussissant à le conserver pour une victoire 1-0 en fin de compte.

Préparant Guido Rodriguez pour le vainqueur à la 13e minute, Messi a reçu son deuxième gong d’homme du match du tournoi jusqu’à présent et s’est rendu sur Instagram pour célébrer son pays en tête du groupe B.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

« Allons-y ! C’était important de gagner aujourd’hui » Messi a écrit.

« Cela nous donnera la tranquillité d’esprit pour ce qui s’en vient qui continuera d’être difficile », a-t-il ajouté, à côté d’une photo qui le voyait prendre un bain glacé avec des coéquipiers dont Nicolas Otamendi, Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Une fois de plus un remplaçant réduit à un petit caméo, Di Maria était d’accord avec ce sentiment.

C’est tout l’amour entre Angel Di Maria et Edinson Cavani🇦🇷 ️ 🇺🇾 pic.twitter.com/VxZTHAyhPO – Objectif (@goal) 19 juin 2021

« Nous avons manqué un peu de chance pour remporter des victoires », a déclaré l’ailier du PSG après le match.

« Aujourd’hui, nous avons réussi à le faire contre un rival direct qui sont toujours des prétendants à la Copa America.

« Le Brésil est la meilleure équipe [up until now], « a-t-il insisté, des titulaires et des hôtes actuels.

« [But] nous procédons pas à pas et le rêve est vivant. J’espère que nous pourrons le réaliser. »

« L’Argentine est toujours candidate (pour le titre) mais le Brésil est chez lui et fait très bien les choses », Di Maria a terminé.

Messi est certainement prêt à se battre.

Photographié épuisé et étendu sur le gazon de l’Estadio Nacional Mane Garrincha, sa bobine de point culminant du match le montre à son meilleur niveau alors qu’il se lance dans des dribbles de slalom et essaie constamment de faire avancer l’Argentine contre un ennemi coriace.

Au cas où vous l’auriez manqué.Messi contre l’Uruguay.pic.twitter.com/IqbLpAzVzt – Geri (@JanaBlaugrana) 19 juin 2021

L’équipe de Lionel Scaloni occupe la troisième place du groupe Paraguay, qui a déjà battu la Bolivie 3-1, lundi.

Et le même jour quelques heures auparavant, l’Uruguay affronte le Chili tout en cherchant toujours sa première victoire.