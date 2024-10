Vous auriez tort si vous pensiez avoir entendu parler de Kait Flynn, la célèbre flasheuse lors de la course à la Coupe Stanley des Oilers d’Edmonton l’année dernière.

Bien qu’elle ait d’abord répondu avec horreur qu’un tel moment ait été filmé et soit devenu viral, Flynn a maintenant embrassé sa nouvelle renommée. Elle est apparue sur plusieurs podcasts pour discuter du moment, notamment Chiclets crachantet a même signé avec Playboy pour réaliser diverses séances photo de mannequins.

Cette dernière évolution a eu un impact plus important sur sa vie quotidienne. Flynn s’est récemment entretenu avec Playboy pour faire un brèves questions et réponses sur la façon dont sa vie a changé depuis qu’elle est devenue mannequin.

« Je n’ai jamais eu juste de l’argent », a déclaré Flynn franchement. «Je n’ai pas été stupide avec l’argent, je ne fais pas la fête comme une rock star ou quoi que ce soit. J’ai acheté un pick-up [with] espèces. »

Rencontrez Kait, le porte-bonheur des Oilers 🏒 Le @Oilers d’Edmonton Ils n’ont peut-être pas encore la Coupe Stanley, mais avec Kait qui les encourage, ils sont imparables. Retrouvez Kait au Playboy Club ⛸️ https://t.co/4fBVI2vHDQ pic.twitter.com/Kt2nSpkRCX -Playboy (@Playboy) 21 juin 2024

Le nouveau flux de trésorerie n’a pas non plus éloigné Flynn de ses racines du nord de l’Alberta. Même si elle est désormais mannequin à temps partiel pour Playboy, elle continue de travailler dans les sables bitumineux.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucun changement dans son quotidien.

«Je vis toujours exactement la même vie que je vivais. Juste un peu plus généreusement, je suppose », a expliqué Flynn. « Je suis toujours exactement la même personne. J’ai juste une bien moindre tolérance aux conneries.

« Je me dis : « Tu ne m’aimes pas ? Alors va te faire foutre. Il y a des filles méchantes dans la vie de tout le monde, mais maintenant elles commentent publiquement sur mon Instagram et tout ça.

Flynn s’est désormais consolidée aux yeux du public, tant des Oilers que des amateurs de hockey en général. Dans les instants qui ont suivi son moment viral la saison dernière, son suivi sur les réseaux sociaux a explosé, avec son compte X comptant actuellement 45 600 abonnés, tandis qu’elle en a accumulé 70 400 sur Instagram.

On ne sait pas si elle a pu ou non assister à des matchs des Oilers jusqu’à présent cette saison. Compte tenu des débuts difficiles de l’équipe, ce serait peut-être une bonne idée qu’elle fasse son apparition le plus tôt possible.