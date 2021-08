‘F*ck them’: un cycliste danois furieux critiqué pour avoir crié sur un Britannique terrassé après l’avoir labouré au milieu du chaos de la course olympique (VIDEO)

Un niveau d’acrimonie était déjà tombé sur le concours pour décider quelle équipe se qualifierait pour la finale de la poursuite par équipe masculine, plusieurs équipes se plaignant que l’utilisation par les Danois de ruban adhésif pour tibia enfreignait les règles interdisant aux coureurs d’appliquer quoi que ce soit sur leur peau qui n’est pas un vêtement.

Dans la course, l’Angleterre a pris les devants dès le début avant d’être rattrapée par les impressionnants Danois, qui avaient établi un record plus tôt dans la compétition qui a ensuite été battu par l’Italie, dans une course très disputée.

Les espoirs de l’équipe GB se sont terminés dans un style extrêmement controversé. Charlie Tanfield s’est retiré de son équipe – alors réduite à trois coureurs – et était étroitement suivi par ses adversaires lorsque Frederik Madsen a percuté le dos du joueur de 24 ans, l’envoyant au sol.

MONDE : Après avoir regardé les Euros, on adore le DanemarkFrederik Madsen : HOLD MY BEER – Dave McGall (@KiwiZizou) 3 août 2021

Madsen a besoin de rentrer son cou. S’il regardait où il allait, il ne l’aurait pas fourré dans le vélo de Tanfield🤷🏼‍♂️ #ÉquipeGB – Josh Chapman (@_joshchapman98) 3 août 2021

Alors que la plupart des téléspectateurs ont carrément blâmé Madsen de ne pas avoir semblé regarder vers l’avenir, le coureur apparemment furieux a crié et fait un geste vers Tanfield au sol, et aurait largement crié « f*ck them » à l’équipe britannique dans le cadre d’une étrange tirade.

L’instance dirigeante de l’UCI a passé environ 30 minutes à délibérer sur la question de savoir si les vainqueurs danois auraient dû être autorisés à se qualifier pour la finale à la suite de l’incident choquant.

« Nous ne faisons rien de mauvaise foi », Madsen a déclaré après la confirmation du résultat, ce qui a amené certains téléspectateurs à reproduire des photos du multiple médaillé de la Coupe du monde debout au-dessus de Tanfield faisant rage.

« Je suis tellement fatigué à ce moment-là. Je ne savais pas s’il était à 10 mètres ou à 20 mètres de moi à ce moment-là.

Tellement en jeu ici pour les commissaires. Ne les enviez pas. Quoi qu’il arrive, Frederik Madsen doit s’excuser auprès de Charlie Tanfield une fois qu’il se sera calmé – Matthieu Ogborn (@mattogborn) 3 août 2021

Nous avons vu quelques grands exemples de l’esprit olympique cette année; Madsen du Danemark chevauche, puis crie sur Tanfield, mais ce n’est pas l’un d’entre eux! #Piste Cycliste#Jeux olympiques – M. Bonsor (@MrBonsor) 3 août 2021

Comportement honteux de Frederick Madsen – Thomas Danielian (@ThomasDanielian) 3 août 2021

« J’espère que Charlie va bien. Je ne criais pas après Charlie, juste à cause de la situation.

La BBC a été forcée de s’excuser auprès des téléspectateurs britanniques après avoir entendu les jurons lors de leur diffusion en direct tôt le matin de l’action, tandis que le champion olympique Sir Chris Foy a mené la condamnation de Madsen.

« En tant que leader de l’équipe, vous devez toujours garder un œil sur l’équipe que vous poursuivez » dit Foy.

Madsen : « Nous ne faisons rien de mauvaise foi… Je suis tellement fatigué à ce moment-là. Je ne savais pas s’il était à 10 m ou 20 m de moi à ce moment-là… J’espère que Charlie va bien. Je ne criait pas sur Charlie, juste sur la situation. » pic.twitter.com/Zf6vt7bn3q – Tom Cary (@tomcary_tel) 3 août 2021

J’espère que Frederik Madsen s’excuse auprès de Charlie Tanfield. C’était complètement hors d’usage. – Alex Terrell (@alxterrell) 3 août 2021

Il ne fait aucun doute que l’équipe de poursuite danoise était en feu aujourd’hui, mais Madsen s’écraser sur Tanfield (puis lui crier dessus) est tout simplement imprudent. – Mike Perry (@MerryPike) 3 août 2021

« Cela s’appelle la poursuite pour une bonne raison. Il ne regardait clairement pas. »

Les téléspectateurs ont diversement décrit le comportement de Madsen comme « honteux », « imprudent », « hors de propos » et « vraiment désagréable », tandis que certains ont établi des parallèles entre la rivalité qui est apparue entre l’Angleterre et le Danemark lors de leur rencontre en demi-finale de l’Euro 2020 de cet été. tournoi de football.

Madsen criant sur Charlie Tanfield était vraiment inconfortable à voir. Suivi par plus de cris et de lancer des choses. Je sais que c’est la chaleur du moment mais c’est quand même vraiment désagréable. #Jeux olympiques#Piste Cycliste – natalie (@brassyn) 3 août 2021

Danes va jusqu’à l’or, je pense que c’est la bonne décision. En espérant qu’une solution équitable soit trouvée pour les Britanniques et le temps qu’ils auraient posté. Et enfin, j’espère que Madsen a eu la chance de réaliser que Charlie était toujours dans la course et à juste titre sur la ligne noire. – Alex Dowsett (@alexdowsett) 3 août 2021

En lisant les tweets de tous les Danois, estimant que Frederick Madsen essayant de parcourir Charlie Tanfield compense le « plongeon » de Sterling dans les euros, et je suis maintenant vraiment inquiet au sujet des conceptions danoises de l’espace personnel. – Alastair Horne (@pressfuturist) 3 août 2021

« Je lis les tweets de tous les Danois, estimant que Frederick Madsen essayant de traverser Charlie Tanfield compense le » plongeon « de Sterling dans les euros », a déclaré l’un, faisant référence à la faute sur l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling qui a valu un penalty décisif pour l’Angleterre lorsque les équipes se sont rencontrées au stade de Wembley.

« Je suis maintenant vraiment préoccupé par les conceptions danoises de l’espace personnel. »

Le Danemark affrontera l’Italie dans la course à la médaille d’or, laissant l’équipe GB affronter la Suisse dans leur finale sans médaille.