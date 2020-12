Le FC Goa devrait affronter le Chennaiyin FC dans la Super League indienne (ISL) 2020-21 en cours aujourd’hui (samedi). Avec deux victoires et autant de défaites en six matchs portant son total de points à huit, Goa est classée septième du tableau des points de l’ISL. Les deux défaites ont eu lieu contre les deux meilleures équipes, le Mumbai City FC et l’ATK Mohun Bagan. Goa était sans victoire lors des trois premiers matches, mais a remporté deux victoires consécutives pour rebondir dans le tournoi. Cependant, leur séquence de victoires a été interrompue lors du match précédent. Goa espère faire beaucoup mieux lors du prochain match contre Chennaiyin, qui n’est qu’à une place derrière eux, n’ayant remporté qu’un match sur cinq. Hormis leur victoire contre Jamshedpur, ils n’ont pas réussi jusqu’à présent à se démarquer dans le tournoi. Ils auraient désespérément besoin d’une victoire ici.

Le match FC Goa vs Chennaiyin FC sera retransmis sur les chaînes Sony Ten 2 SD et HD en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur SonyLIV.

19 décembre – 19h30, heure normale de l’Inde (IST) au stade Fatorda.

ISL 2020-21, équipe FCG vs CFC Dream11 pour FC Goa vs Chennaiyin FC

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC capitaine: Igor Angulo

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC vice capitaine: Lenny Rodrigues

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC gardien de but: Vishal Kaith

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC défenseurs: Reagan Singh, Eli Sabia, James Donachie, Seriton Fernandes

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC milieux de terrain: Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Memo Moura

ISL 2020-21, FCG vs CFC Dream11 prédiction pour FC Goa vs Chennaiyin FC grévistes: Jakub Sylvestr, Igor Angulo

FCG vs CFC, ISL 2020-21 FC Goa possible départ contre Chennaiyin FC: Mohammad Nawaz (GK), Ivan Gonzalez, James Donachie, Seriton Fernandes, Savior Gama, Alberto Noguera, Seiminlen Doungel, Alexander Jesuraj, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Igor Angulo

FCG vs CFC, ISL 2020-21 Chennaiyin FC possible départ contre FC Goa: Vishal Kaith (GK), Reagan Singh, Eli Sabia, Jerry Lalrinzuala, Deepak Tangri, Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa, Fatkhulo Fatkhulloev, Memo Moura, Germanpreet Singh, Jakub Sylvestr