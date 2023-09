FCC veut rétablir la neutralité du Net : ce que vous devez savoir

La Federal Communications Commission des États-Unis prend des mesures pour rétablir les règles de neutralité du net qui réglementeraient les fournisseurs de haut débit comme Verizon, AT&T et Comcast. Mardi, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré que les règles étaient nécessaires pour garantir que l’accès à Internet soit rapide, ouvert et équitable.

La pandémie « a clairement montré que le haut débit n’est plus seulement agréable à avoir. Il est nécessaire de l’avoir. Pour tout le monde, partout », a déclaré Rosenworcel. a déclaré lors d’une conférence de presse. « Il s’agit d’une infrastructure essentielle à la vie moderne. Sans elle, personne n’a une chance de réussir au 21e siècle. »

Les règles proposées rétabliraient le pouvoir de la FCC de réglementer le haut débit en vertu du titre II de la loi sur les communications de 1934, traitant essentiellement le haut débit comme un service public au même titre que l’eau ou l’électricité. Rosenworcel a déclaré que les règles proposées empêcheraient les fournisseurs de haut débit de « s’engager dans le blocage, la limitation et la priorisation payante », ajoutant qu’il y aurait également une règle générale interdisant aux fournisseurs de restreindre de manière déraisonnable les consommateurs « d’aller où ils veulent et de faire ce qu’ils veulent sur le marché ». l’Internet. »

La FCC a publié un fiche d’information sur les règles proposées mardi et a déclaré que le texte intégral serait publié jeudi. La FCC prévoit de voter en octobre sur l’opportunité de faire avancer le projet de règles en sollicitant des commentaires et des réactions, un processus qui peut prendre plusieurs mois.

La FCC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires sur les règles proposées.

Qu’est-ce que la neutralité du net ?

La neutralité du Net est le principe selon lequel tout le trafic Internet doit être traité de la même manière, que vous envoyiez des e-mails, fassiez des achats en ligne ou diffusiez des films. Cela signifie également que les fournisseurs de services à large bande ne peuvent pas privilégier leur propre contenu par rapport aux services de leurs concurrents.

La lutte pour la neutralité du net consiste essentiellement à décider qui, le cas échéant, pourra réglementer Internet et garantir que les fournisseurs de haut débit n’abusent pas de leur rôle de gardiens.

Qu’est-il arrivé aux précédentes règles de neutralité du net ?

Les réglementations sur la neutralité du Net ont connu au cours de la dernière décennie des montagnes russes, étant approuvées et abrogées en fonction du parti politique au pouvoir.

En 2015, la FCC a adopté des règles de neutralité du net qui classaient le haut débit comme un service du titre II en vertu de la loi sur les communications de 1934. La réglementation de l’ère Obama traitait le haut débit comme un service public et donnait à la FCC une surveillance.

En 2017, la FCC dirigée par les Républicains a abrogé les règles fédérales de neutralité du Net, le président de l’époque, Ajit Pai, qualifiant ces réglementations de « sévères ».

Depuis lors, les législateurs démocrates ont tenté à plusieurs reprises de rétablir la neutralité du Net, mais sans succès jusqu’à présent.

Lundi, la démocrate Anna Gomez a prêté serment en tant que commissaire du FCC après avoir été confirmé par le Sénat plus tôt ce mois-ci. Cela a permis de sortir de l’impasse 2-2 au sein de la commission, ouvrant la porte à la dernière tentative visant à rétablir les règles de neutralité du net.

Quels sont les arguments contre la neutralité du net ?

Les partisans de la neutralité du Net affirment que les règles sont nécessaires pour garantir qu’Internet soit rapide, ouvert et équitable, et que les sociétés de haut débit ne profitent pas de leur pouvoir sur l’infrastructure qui fournit du contenu via Internet à nos téléphones, ordinateurs et téléviseurs.

Les fournisseurs de haut débit et les législateurs opposés à la neutralité du net ont fait valoir que les règles de 2015 donnaient trop de pouvoir à la FCC et étouffaient les investissements. Ils ont également déclaré que les fournisseurs ne se sont pas réellement engagés dans les pratiques que les règles visent à empêcher.

AT&T et Comcast ont refusé de commenter le projet de la FCC visant à rétablir les règles de neutralité du net. Verizon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Quand de nouvelles règles entreraient-elles en vigueur ?

Cela va être un long processus. La FCC votera le 19 octobre sur l’opportunité d’avancer le projet de règles. S’il obtient au moins trois voix pour avancer, cela lancera le processus d’élaboration de règles, qui comprend une longue période de commentaires et de réponses qui pourrait durer jusqu’au début de 2024.

Un ensemble final de règles pourrait ensuite être voté dans les mois suivants. Même si la FCC votait alors pour rétablir les règles de neutralité du net, les règles pourraient faire l’objet de poursuites qui retarderaient leur entrée en vigueur.