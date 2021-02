FCC approuve une subvention Internet haute vitesse mensuelle de 50 $

WASHINGTON – La Federal Communications Commission a approuvé jeudi une subvention d’urgence pour les ménages à faible revenu pour obtenir Internet à haut débit, un effort pour combler la fracture numérique qui a coupé de nombreux Américains de la communication en ligne pendant la pandémie.

La commission de quatre membres convenu à l’unanimité pour offrir jusqu’à 50 $ par mois aux ménages à faible revenu et jusqu’à 75 $ par mois aux ménages des terres amérindiennes pour un service à large bande. La FCC offrira également un rabais unique pouvant aller jusqu’à 100 $ sur un ordinateur ou une tablette pour les maisons admissibles.

Le programme utilisera 3,2 milliards de dollars alloués à la fin de l’année dernière par le Congrès dans le cadre de son projet de loi de secours Covid-19 pour offrir un service Internet aux familles américaines pour l’apprentissage à distance, le travail et les soins de santé numériques.

Jessica Rosenworcel, la présidente par intérim de la FCC, a déclaré que le programme serait disponible dans les 60 jours. L’agence doit encore signer des fournisseurs de services Internet consentants et mettre en place un programme pour approuver et suivre les destinataires. Au moins 14,5 millions d’Américains, selon un rapport de la FCC, ne disposent pas du haut débit. Au cours de l’année écoulée, la fracture numérique est devenue de plus en plus urgente.