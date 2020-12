Barcelone accueille la Juventus au Camp Nou mercredi pour un match crucial de l’UEFA Champions League, Groupe G. Le jeu pourrait bien être l’un des événements sportifs les plus attendus car deux clubs emblématiques et leurs joueurs de talisman – Lionel Messi et Cristiano Ronaldo – seront en compétition dans longtemps.

Les deux parties sont déjà passées à la phase suivante de la Ligue des champions. Les géants catalans occupent la première place et ont trois points d’avance sur le champion national italien, deuxième du tableau des points du groupe G de l’UEFA Champions League avec 12 points en cinq matches.

La forme du Barça a été excellente en Ligue des champions cette saison, car ils ont remporté leurs cinq matches dans le groupe G et essaieront de maintenir leur séquence de victoires en championnat. La Juventus, après une première défaite 0-2 face à ses adversaires actuels dans la ligue, s’est grandement remise en remportant confortablement les quatre suivants.

Le match à venir est crucial pour les deux équipes car le résultat déterminera leur avenir dans la compétition. Tout bien considéré, il a toutes les promesses d’un match cracker.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre Barcelone et la Juventus commence à 1h30 IST.

UEFA Champions League Barcelona vs Juventus: FCB vs JUV Dream11 Team pronostics, actualités de l’équipe

UEFA Champions League FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Capitaine: Cristiano Ronaldo

UEFA Champions League FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Vice-capitaine: Frenkie de Jong

UEFA Champions League FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Gardien de but: Wojciech Szczesny

Ligue des Champions FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Défenseurs: Juan Cuadrado, Jordi Alba, Leonardo Bonucci, Clement Lenglet

UEFA Champions League FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Milieux de terrain: Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Frenkie de Jong

UEFA Champions League FCB vs JUV, Barcelone vs Juventus Dream11 Attaquants: Lionel Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo

UEFA Champions League FCB vs JUV, équipe de départ possible de Barcelone contre Juventus: Marc-André ter Stegen; Sergino Dest, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic, Frenkie de Jong; Pedri, Lionel Messi, Philippe Coutinho; Antoine Griezmann

UEFA Champions League FCB vs JUV, Juventus possible départ contre Barcelone: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro; Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Federico Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo