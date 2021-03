Barcelone a glissé à la troisième place du classement alors que le Real Madrid battait Elche 2-1 samedi. Ils sont à sept points du leader Atletico Madrid et ne peuvent donc perdre aucun point s’ils doivent rester en lice pour le titre. Huesca, en revanche, a connu des difficultés toute la saison et pourrait bien être reléguée car elle n’a que 20 points en 26 matchs. Pour eux, Gaston Silva est toujours blessé et ne pourra donc pas participer à ce match contre Barcelone. De plus, Sandro Ramirez, Luisinho et Pedro Mosquera sont tous blessés et cela leur fera manquer ce match.

