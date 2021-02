Le défenseur de Séville Jules Kounde a marqué un but en solo extraordinaire et Ivan Rakitic a frappé contre son ancienne équipe lors d’une victoire 2-0 contre Barcelone lors d’un match aller en demi-finale de la Copa del Rey mercredi.

L’arrière central français Kounde a ouvert le score à la 25e minute, dribblant depuis sa propre zone et jouant un doublé avec un coéquipier avant de dépasser quatre joueurs du Barca pour passer avec confiance devant Marc-Andre ter Stegen.

– Notes: Umtiti obtient 4/10 dans une mauvaise défaite au Barca

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le gardien du Barça a réalisé un superbe arrêt pour empêcher Sergio Escudero de doubler l’avance de Séville à la fin de la première mi-temps, mais le milieu de terrain croate Rakitic s’est assuré de la victoire avec une finition percutante sur le toit du filet à la 85e minute.

Le Barça a estimé qu’il aurait dû recevoir un penalty à 1-0 lorsque Jordi Alba a trébuché sur le bord de la surface, mais l’arbitre Antonio Mateu Lahoz a donné un coup franc sans vérifier avec le VAR si la faute avait eu lieu à l’intérieur de la surface.

« Tout le monde m’a dit que c’était un penalty », a déclaré l’entraîneur du Barca Ronald Koeman.

« Ils ont commis beaucoup de fautes mais des fautes intelligentes et ils ont très bien défendu. Je pense que nous méritions plus, nous avons bien joué et créé beaucoup d’occasions. Je pense que c’est un résultat difficile pour nous compte tenu de ce que nous avons fait sur le terrain. »

« Nous avons réalisé une performance complète et la feuille blanche est grâce au travail de toute l’équipe », a déclaré Kounde de Séville.

« Nous avons souffert un peu plus en seconde période, mais tout le monde a respecté le plan de l’entraîneur et cela a payé. »

Lionel Messi aurait pu arracher un but tardif à l’extérieur mais a été contrecarré par le gardien de Séville Bono et l’équipe de Julen Lopetegui a vu la victoire sans concéder pour prendre un gros avantage lors du match retour au Camp Nou le 3 mars. (en direct sur ESPN +).