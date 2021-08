FC Salzbourg vs. Barcelone – Rapport de match de football – 4 août 2021

L’international américain Brenden Aaronson a marqué un but en retard alors que le FC Salzbourg battait Barcelone 2-1 à la Red Bull Arena lors d’un match amical de pré-saison divertissant mercredi.

Aaronson, qui a rejoint Salzbourg en provenance de l’Union de Philadelphie en janvier, est rentré chez lui à bout portant à la dernière minute après que Chukwubuike Adamu ait touché le poteau.

Le but chanceux de Martin Braithwaite cinq minutes plus tôt semblait avoir sauvé un match nul pour le Barça après le premier match dévié de Luka Sucic juste avant la pause.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La marge de victoire de Salzbourg aurait pu être plus grande sans une série de ratés flagrants de l’attaquant suisse Noah Okafor en première mi-temps.

C’était le quatrième match de pré-saison du Barça et le premier qu’ils n’ont pas réussi à gagner. Ils sont toujours sans Lionel Messi, qui n’a pas encore signé son nouveau contrat avec le club catalan et reste un agent libre.

Il manquait également au Barca plusieurs autres joueurs en raison de blessures, des Jeux olympiques et de joueurs rentrant tard de tournois internationaux cet été.

Cependant, Ronald Koeman a toujours pu nommer une équipe forte en Autriche, avec Frenkie de Jong, Memphis Depay et Antoine Griezmann parmi ceux qui s’inscrivaient dans une formation 3-5-2.

C’est cependant l’équipe locale qui a rugi hors des blocs devant une foule féroce, et elle aurait dû mener 2-0 avant le premier match de Sucic à la 43e minute.

Okafor a raté deux occasions exceptionnelles, flamboyant avec le but béant après une erreur de Jordi Alba et glissant plus tard en tête-à-tête avec Neto.

À l’autre bout, Memphis s’est recroquevillé pour le Barca et Griezmann a touché le toit du filet mais Nico Mantl n’a jamais été vraiment troublé.

Salzbourg a finalement ouvert le score sur le coup de la mi-temps lorsque l’effort à longue distance de Sucic a touché De Jong pour tromper Neto.

De multiples remplacements ont perturbé la seconde mi-temps, mais Salzbourg est resté en tête et il était encore temps pour Okafor de rater une autre ouverture, tirant directement sur Neto lorsqu’il était bien placé, avant qu’il ne soit finalement remplacé.

Le match s’est ouvert tard, Alejandro Balde et Memphis testant tous deux le gardien remplaçant Philipp Kohn à distance avant le niveleur de Braithwaite.

L’attaquant danois n’en savait pas grand-chose, cependant, le ballon ricochant sur lui et battant Kohn après que le tir de Sergino Dest n’ait été qu’à moitié dégagé.

Salzbourg a poussé fort dans les cinq dernières minutes pour rétablir son avance. Une défense de dernier recours de Dest a gardé Benajamin Sesko sur la ligne, mais l’équipe locale a continué.

Adamu a secoué le poteau mais Aaronson, qui a marqué sept buts lors de sa première saison à Salzbourg la saison dernière, a été le plus rapide à réagir au ballon lâche.