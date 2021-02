FC Porto vs Juventus – Rapport de match de football – 17 février 2021

Les buts de Mehdi Taremi et Moussa Marega ont propulsé le FC Porto vers sa toute première victoire contre la Juventus en Ligue des champions après avoir remporté une victoire 2-1 contre les champions italiens lors du match aller de leur 16e match aller mercredi.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Les champions d’ESPN les choisissent: concourez pour 4K $ de cartes-cadeaux Amazon.com

Un soir où très peu de choses se sont passées pour la Juventus, la frappe tardive de Federico Chiesa leur a au moins donné une bouée de sauvetage pour le match retour à Turin le 9 mars.

Taremi a sauté sur une passe arrière bâclée après 63 secondes pour tirer dans le match d’ouverture qui a laissé la Juventus secouée car elle n’a pas réussi à créer d’occasions significatives avant la mi-temps.

Les choses ont empiré pour l’équipe d’Andrea Pirlo lorsque Marega a explosé dans les 19 secondes de la seconde période de Porto.

La Juventus a finalement obtenu une réponse lorsque Chiesa a décroché un précieux but à l’extérieur à huit minutes de la fin, mais cela n’a pas été suffisant pour empêcher les champions de 2004 de célébrer leur première victoire sur le club italien à la sixième tentative.

La frappe de l’ailier a mis fin à la série de cinq feuilles blanches consécutives de Porto dans la compétition et laisse le match nul avant le match retour.

La Juve a impressionné en phase de groupes en remportant cinq matchs sur six, dont une victoire 3-0 lors de la dernière journée à Barcelone.

Mais ils ont pris le pire départ possible lorsque Taremi a anticipé la passe de Rodrigo Bentancur à Wojciech Szczesny et a glissé pour passer devant le gardien de but à bout portant.

La Juve a été visiblement assommée par l’agression du pressage de Porto et a presque été rattrapée lorsque Szczesny a dégagé le ballon directement à Sergio Oliveira, dont le tir a été dévié largement.

Les choses ont empiré pour le club de Turin lorsque le capitaine Giorgio Chiellini a boité avec blessure après 34 minutes.

Porto a été encore plus rapide à sortir des blocs en seconde période alors que Marega était à la fin d’un cut-back de Wilson Manafa pour tirer à la maison quelques secondes après le redémarrage.

Szczesny a tendu la main pour empêcher un tir d’Oliveira d’en faire trois, mais les visiteurs ont finalement pris vie dans les 20 dernières minutes.

Agustin Marchesin a dû se bousculer pour repousser un tir de Chiesa dévié, avant que l’international italien ne se précipite sur une passe pour amortir une arrivée dans le coin.

Ce but a fait de Chiesa le premier joueur de la Juventus autre que Cristiano Ronaldo à marquer un but en phase à élimination directe en Ligue des champions depuis Blaise Matuidi en avril 2018.

Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps de la compétition, a été en grande partie tenu silencieux à son retour dans son pays d’origine, mais il a eu des appels pour un penalty annulé dans le temps d’arrêt après avoir été confronté à un défi.

Pirlo était frustré que son équipe ait donné à Porto une avance rapide et a déclaré que cela avait immédiatement changé le rythme de son équipe.

« Nous nous sommes bien préparés pour le match, différemment de ce qu’il a été pendant le match », a déclaré Pirlo à Sky Sport Italia.

«Ce n’était pas l’attitude que nous voulions imposer, mais quand vous descendez un but après une minute, cela devient plus difficile.

« Nous savions qu’ils fermaient très bien les espaces, c’était le match qu’ils voulaient jouer, et nous leur avons remis sur un plateau d’argent. »

L’entraîneur de Porto, Sergio Conceicao, a déclaré que son équipe n’enverrait pas son équipe en Italie simplement pour conserver son mince avantage au match retour.

« Nous devons être rigoureux sur le plan défensif, ce sera un match différent », a déclaré Conceicao.

« La Juve doit effectuer un retour, mais cela ne veut pas dire que nous y irons juste pour défendre. Nous verrons qui jouera, si les caractéristiques des joueurs sont différentes. »