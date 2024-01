« FC Infirmary » : Kingsley Coman déchire MCL ! Freund réagit à la blessure

Certains des nouveaux fans du Bayern Munich peuvent être pardonnés de ne pas connaître le sombre passé du FC Bayern – un passé qui fait peur dans le cœur de tous les fans de football et fait frémir même les plus effervescents : son histoire de blessures.







Rempli de rebondissements sombres qui ont peut-être enlevé la chance d’en avoir au moins deux autres Ligue des champions trophées au Musée du FC Bayern, il y avait une raison un autre surnom est allé de pair avec le FC Hollywood par cycles.

Maudit par les dieux des blessures ou peut-être étant leur divertissement préféré, le Bayern était habitué à ce que ses joueurs les plus précieux ne soient pas disponibles chaque saison pour les grands matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et chaque saison ressemblait à un « vol » de la part d’un force surnaturelle. Eh bien, appelez cela la chance ou l’histoire qui se répète ; ce moment est à nouveau à nos portes.

Après l’IRM suite à la blessure au genou subie aujourd’hui contre Augsbourg, il a été confirmé que Kingsley Coman avait déchiré le MCL (ligament collatéral médial) de son genou gauche, le rendant indisponible pendant deux mois (comme l’ont rapporté de nombreuses sources sur @MiaSanMia).

Cela s’ajoute aux nouvelles blessures de Dayot Upamecano, Konrad Laimer et Joshua Kimmich en milieu de semaine et aux blessures à long terme de Serge Gnabry, Bouna Sarr et des jeunes Tarek Buchmann et Daniel Peretz.

Infirmerie du FC est de retour une fois de plus.

Une confirmation officielle est venue du directeur sportif Christian Freund (tel que rapporté par Page officielle du FC Bayern) :

« C’est évidemment un véritable coup dur. Mais connaissant Kingsley, il reviendra encore plus fort. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Suite à la confirmation et à la situation désormais désastreuse des ailiers au club, des rumeurs ont commencé à circuler autour de la possibilité d’avancer la signature estivale annoncée de Bryan Zaragoza à l’hiver. mercato. Les rumeurs n’ont malheureusement été que de courte durée, car le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, leur a jeté de l’eau froide en clarifiant la situation contractuelle de Saragosse :

News #Saragosse : Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de nouveau contact entre le FC Bayern et Grenade aujourd’hui. On l’a dit : Selon le contrat, il n’est pas possible pour le Bayern d’amener Saragosse à Munich pour le moment – pour remplacer #Coman. Son contrat de 5 ans est valable à partir de l’été. @SkySportDE

Malheureusement, la probabilité que le Bayern Munich se retrouve sans trophée à la fin de la saison 23/24 augmente de façon logarithmique à chaque jour de match qui passe.

Mais sur quelques notes positives, Sacha Boey semble être lié au Bayern, et le Bayer Leverkusen a perdu deux points lors de son match nul 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach, réduisant ainsi son avance en tête du classement à seulement deux points.

Le match contre le Bayern Munich se profile dans moins de deux semaines et une chose est sûre, cette saison ne sera pas pour les timides.

Que pensez-vous de la situation du club et des perspectives de titre à ce stade ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

En savoir plus