FC Goa Rope dans Youngster Ayush Chhetri

Le FC Goa a annoncé la signature d’Ayush Chhetri avec le milieu de terrain qui a mis la plume sur papier sur un contrat de trois ans avec les Gaurs, ce qui signifie qu’il portera l’emblématique orange jusqu’à l’été 2025.

“Le FC Goa est l’un des meilleurs clubs de football du pays et je suis heureux de les rejoindre. Jouer dans la Super League indienne (ISL) était l’un de mes plus grands rêves et je suis reconnaissant au FC Goa de m’avoir donné cette opportunité », a déclaré Chhetri après la signature de son contrat.

“En tant que milieu de terrain, j’adore jouer avec le ballon. Le club encourage les footballeurs comme moi et suit un style de jeu basé sur la possession, et cela m’a attiré vers eux. Lorsque j’ai parlé à la direction, ils m’ont fait sentir le bienvenu et m’ont assuré que je serais une partie importante de leurs plans. C’est quelque chose que j’attends avec impatience.

“J’aime aussi les fans du FC Goa. J’ai vu à quel point ils soutiennent le club et les joueurs, et je suis ravi de faire partie de leur famille. Je leur promets que je ferai de mon mieux pour l’équipe et j’espère les rencontrer bientôt chez nous à Fatorda », a-t-il ajouté.

Ravi Puskur, le directeur du football du club, a également exprimé ses réflexions sur la signature d’Ayush Chhetri. Il a déclaré: “Ayush est une signature qui est largement axée sur la planification future de l’équipe. Il a été une perspective très brillante dans le football indien ces dernières années maintenant et nous avons toujours cherché à essayer de le faire venir au bon moment.

“Compte tenu de son expérience en I-League la saison dernière, on sentait qu’il était prêt à franchir le pas et à côtoyer les joueurs de l’ISL au quotidien. Nous sommes convaincus qu’avec le temps, il se renforcera et deviendra un atout vital pour le club dans les années à venir.

Promis pour plus dans les jours à venir

Né dans l’État du Mizoram, Chhetri a commencé à jouer au football dès l’âge de cinq ans. Il s’est fait connaître pour la première fois lorsqu’il a été sélectionné dans les équipes U15 et U18 de l’Aizawl FC pour la Hero Youth League.

Des performances constantes avec les équipes de jeunes du club basé au Mizoram l’ont aidé à obtenir une promotion dans la première équipe et plus tôt l’année dernière lors de la saison 2021-22, il a fait ses débuts dans la I-League.

Le joueur de 19 ans a ensuite fait 10 apparitions pour l’Aizawl FC en I-League 2021-22. Le 1er avril de cette année, le milieu de terrain a marqué son premier but en championnat contre les futurs champions Gokulam Kerala, et a enchaîné avec des buts contre le NEROCA FC et le Sudeva Delhi FC.

En peu de temps, Ayush Chhetri a prouvé ses capacités en tant que joueur capable d’avoir un impact des deux côtés du terrain.

