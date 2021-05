FC Goa Gardien de but Dheeraj Singh Moirangthem

Le jeune gardien du FC Goa Dheeraj Singh dit sa performance pendant le Ligue des champions AFC (ACL) Les matches de phase de groupes récemment auraient fait taire ses critiques, qui ne lui avaient pas donné beaucoup de chance contre les meilleures équipes asiatiques. Grâce à sa performance sous le bar, FC Goa La formation qatari la mieux notée Al Rayyan et les Emirats Arabes Unis Al Wahda ont remporté des matchs nuls sans but lors des deux premiers matches du groupe E de l’ACL, avant de s’incliner face à l’Iran Persepolis 1-2. Le seul match des six sorties où le FC Goa a perdu plus de deux buts a été lors du match retour contre le Persepolis FC où il a perdu 0-4. Dans tous les autres matchs, le FC Goa a gardé la tête haute, défendant son but vigoureusement.

La formation de Goa a terminé troisième du groupe E à quatre équipes avec trois nuls et trois défaites et n’a pas pu se qualifier pour les huitièmes de finale.

«Avant la compétition, des amis disaient souvent, ‘combien de buts vas-tu encaisser?’ C’était l’attente de nous. Mais nous sommes sortis comme une équipe très forte et il n’a été facile pour aucun adversaire de venir marquer contre nous car tout le monde a donné son 100% », a déclaré le gardien de Manipuri, âgé de 20 ans, dont les arrêts sont devenus le sujet de discussion. Le tournoi.

« La façon dont nous avons survécu dans les premier et deuxième matchs (nuls sans but contre Al Rayyan et Al Wahda), je pense que nous avons surpris tout le monde », a déclaré Dheeraj, qui a effectué 26 arrêts en cinq matchs. Il n’a pas commencé dans un match à cause d’une blessure. .

«Dans l’ensemble, je pense que nous avons fait un excellent travail en Ligue des champions de l’AFC. C’était la toute première fois qu’un club indien participait à (la phase de groupes de) la Ligue des champions de l’AFC. J’espère que c’est la première de nombreuses fois que des équipes indiennes peuvent participer à la Ligue des champions de l’AFC. Le niveau est très élevé et chaque match est une courbe d’apprentissage », a déclaré Dheeraj, qui a rejoint le FC Goa en provenance de l’ATK Mohun Bagan en janvier.

Le gardien de but a déclaré que jouer tous les 2-3 jours était difficile pour chaque joueur «car nous avions un temps très court pour récupérer, à la fois physiquement et mentalement».

«Donc, (se mettre en forme) était un grand défi pour nous de jouer après deux ou trois jours. Je pense que c’était l’un des plus grands défis de chaque joueur. «

