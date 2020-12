Mises à jour en direct ISL 2020-21 Odisha FC vs FC Goa: FC Goa joueront leur premier match « à l’extérieur » de la saison lorsqu’ils affronteront un sans victoire Odisha FC au GMC Stadium de Bambolim, Goa dans le match n ° 25 du Super Ligue indienne (ISL) samedi. Le FC Goa a apporté un changement à son onze de départ par rapport à son match précédent avec Alberto Noguera en remplacement d’Edu Bedia. Pour Odisha, Marcelinho débute sur le banc. Le FC Goa, qui a enregistré sa première victoire de la saison lors de son match précédent contre le Kerala Blasters, tentera une deuxième victoire consécutive alors que l’équipe de Bhubaneswar cherche toujours ses trois premiers points. Suivez toutes les mises à jour en direct d’Odisha FC vs FC Goa sur le blog de News18 Sports. Hier, l’ATK Mohun Bagan et le Hyderabad FC ont disputé un match nul 1-1 tandis que demain, le NorthEast United FC affrontera le Chennaiyin FC.

Les Gaur auront pour objectif une fête des buts. Les goûts d’Igor Angulo, qui est l’actuel co-meilleur buteur cette saison, Jorge Ortiz Mendoza, Brandon Fernandes et Edu Bedia auront également un grand rôle à jouer. Pendant ce temps, l’équipe de Stuart Baxter a connu des difficultés aux deux extrémités du terrain jusqu’à présent. À l’avant, leur attaque est apparue brutale, n’ayant pas réussi à marquer dans trois de leurs quatre matches.

L’équipe de Juan Ferrando aura également les yeux rivés sur sa première feuille blanche de la saison. « Lorsque nous travaillons à l’entraînement, il est important de contrôler quelques détails lors des transitions et de continuer à nous améliorer. Nous travaillons beaucoup », a déclaré Ferrando. « Je suis tellement content de l’aspect défensif parce que l’équipe est bonne mais parfois, il faut (garder) l’intensité en défense. Il faut être plus agressif », a-t-il ajouté.

L’Odisha FC n’a pas encore inscrit de but vierge cette saison et n’a pas été en mesure de commencer les matchs avec force, concédant cinq buts en première mi-temps, la plupart par une équipe cette saison. Le problème pour Baxter a également été de voir son équipe dominée par les adversaires et Angulo espère ajouter à son décompte contre une défense Odisha qui fuit.

Contre le FC Goa, l’équipe qui a la possession moyenne la plus élevée de toutes les équipes cette saison (58%), Baxter sait qu’un grand défi l’attend pour son équipe. « L’attaquant (Angulo) a marqué des buts et c’est toujours un problème », a déclaré l’Anglais. « Le reste de l’équipe, ils ont une façon de jouer fixe et ils s’y tiennent. Il est important (que) vous ne leur permettiez pas de prendre trop d’élan. Nous devons être une menace constante et devrions pouvoir le faire. Traitez-les correctement. Ils font partie des meilleures équipes et de cette façon, ils méritent notre respect », a ajouté Baxter.