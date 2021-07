FC Dallas vs LA Galaxy – Rapport de match de football – 24 juillet 2021

Ricardo Pepi est devenu le jeune joueur de l’histoire de la Major League Soccer à marquer un tour du chapeau, menant le FC Dallas à une victoire 5-0 sur le LA Galaxy samedi soir à Frisco, au Texas.

Pepi, qui a 18 ans et 197 jours, a augmenté son total de buts de la saison à huit, un sommet pour l’équipe, avec son premier tour du chapeau en carrière. Le natif d’El Paso, au Texas, en est à sa troisième saison avec l’équipe.

Le FC Dallas a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives, toutes sur la route. Le FCD est une équipe différente à domicile – il est désormais invaincu en 17 matchs consécutifs à domicile (avec neuf victoires et huit nuls), la plus longue série d’invincibilité à domicile en saison régulière en MLS.

– ESPN+ : chat MLS et plus sur ESPN FC Daily (États-Unis uniquement)

Pepi a placé le FC Dallas sur le tableau à la 27e minute lorsqu’il a terminé une passe d’Andres Ricaurte qui a rebondi sur le défenseur du Galaxy Daniel Steres. Le coup de pied de Pepi du centre de la surface a été placé dans le coin droit devant le gardien de Los Angeles Jonathan Bond.

Pepi a ajouté son deuxième but à la 44e minute, ne faisant qu’une bouchée d’un coup de pied de coin de Jesus Ferreira que Pepi a dirigé sur le défenseur de LA Derrick Williams. Le rebond a atterri aux pieds de Pepi à un angle sévère par rapport au but, mais l’adolescent était à la hauteur de la tâche.

Le troisième but est survenu à la 50e minute après que le milieu de terrain du FCD Szabolcs Schon a porté le ballon profondément dans la surface et a repoussé deux défenseurs de Los Angeles avant de passer à Pepi devant le but. Pepi a déplacé le ballon sur son pied droit et a envoyé un tir bas dans le coin gauche du filet pour mettre fin aux chances du Galaxy.

Jimmy Maurer a effectué trois arrêts pour obtenir son deuxième blanchissage de la saison et le 13e de sa carrière de six ans en MLS.

Jader Obrian a ajouté le quatrième but du FCD à la 88e minute pour couronner le score.

Le Galaxy a une fiche de 0-2-1 au cours de ses trois derniers matches, sa plus longue séquence de la saison sans victoire.

C’était le cinquième match consécutif de Los Angeles sans blessure du meilleur buteur Javier « Chicharito » Hernandez ainsi que des milieux de terrain Jonathan dos Santos et Efrain Alvarez, tous deux avec l’équipe mexicaine à la Gold Cup de la CONCACAF.