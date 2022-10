FC Dallas contre Minnesota United FC – Rapport de match de football – 17 octobre 2022

Alan Velasco a marqué le but décisif lors d’une séance de tirs au but pour donner au FC Dallas une victoire 2-1 sur le Minnesota United lors d’un match de premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS lundi à Frisco, au Texas.

Emanuel Reynoso du Minnesota et Facundo Quignon de Dallas ont échangé des buts en seconde période, et l’impasse s’est poursuivie pendant le temps réglementaire et 30 minutes de temps supplémentaire.

Le FC Dallas a marqué lors de ses cinq tentatives lors de la fusillade, tandis que le gardien de Dallas Maarten Paes a stoppé la chance de Wil Trapp pour le seul coup de pied manqué du Minnesota. Trapp a été le deuxième tireur des Loons dans la confrontation décisive.

Le FC Dallas, troisième tête de série, se qualifiera pour les demi-finales de la Conférence Ouest, où il rencontrera l’Austin FC, deuxième tête de série, dimanche.

– Playoffs de la Coupe MLS : calendrier, résultats, date finale, plus

– Diffusez sur ESPN + : séries éliminatoires de la MLS et plus (États-Unis)

Le FC Dallas détenait 60 % de la possession de balle dans le match et a devancé Minnesota United par 19-7 (9-3 en tirs au but). Cependant, les Loons ont tenu bon sous la pression, le gardien Dayne St. Clair effectuant huit arrêts.

Paes a été crédité de deux arrêts.

Minnesota United a percé à la 53e minute, lorsque Trapp a envoyé une longue passe vers le bas qui a trouvé Bongokuhle Hlongwane. Au milieu de trois défenseurs de Dallas, Hlongwane a fait un travail formidable à la fois pour conserver le ballon et trouver de l’espace pour manœuvrer.

Le résultat a été une passe pour Reynoso, qui a enterré l’opportunité du but du feu vert. Reynoso a marqué 10 buts en tête d’équipe pour Minnesota United au cours de la saison régulière.

Quignon a égalisé à la 64e minute. Sur un corner, le milieu de terrain était en position d’envoyer un ballon dévié dans le filet pour son deuxième but en deux saisons avec le FC Dallas.

Jesus Ferreira et Sebastian Lletget ont eu l’occasion de sceller le match pour le FC Dallas à la 110e minute. Ferreira a mis une mauvaise touche sur une grande chance devant, et Lletget a presque sauvé le jeu avec un coup de talon arrière. St. Clair a dû plonger pour effectuer l’arrêt, et il a à peine empêché le ballon de franchir complètement la ligne.

Il s’agissait de la première victoire de Dallas en séries éliminatoires depuis les éliminatoires de la Coupe MLS 2020, lorsque le FC Dallas a également dû se rendre aux tirs au but pour une victoire au premier tour contre les Timbers de Portland.

Minnesota United n’a toujours pas remporté de match d’après-saison depuis 2020, lorsqu’il a chuté en finale de la Conférence Ouest.