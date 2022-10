FC Copenhague vs Manchester City – Rapport de match de football – 11 octobre 2022

Manchester City a perdu ses premiers points en Ligue des champions de la saison alors qu’ils étaient tenus à un match nul 0-0 avec le FC Copenhague au Parken Stadium mardi.

City a dû jouer avec 10 hommes pendant une grande partie de l’affaire après que Sergio Gomez a reçu un carton rouge 30 minutes plus tard. Les champions de Premier League ont eu du mal à affirmer leur domination sur leur adversaire et n’ont pas réussi à marquer pour la première fois cette saison. , avec l’attaquant en forme Erling Haaland sur le banc pendant toute la durée du match.

Le match nul 1-1 du Borussia Dortmund contre Séville mardi a assuré la place de City en huitièmes de finale.

“Beaucoup de joueurs n’ont pas commencé aujourd’hui parce qu’ils étaient épuisés et fatigués et fatigués et [had] des ennuis”, a déclaré l’entraîneur de la ville, Pep Guardiola. “Erling ne se sentait pas vraiment bien après le match contre Southampton, Phil [Foden] eu des problèmes inquiétants, Bernardo [Silva] nous a dit hier qu’il était si fatigué.

“Nous nous sommes très bien adaptés [to the red card]. Ils sont trop bons. Nous sommes proches [to qualifying]. C’est un bon point.”

Une première mi-temps mouvementée a été submergée par la controverse VAR, d’abord car le piledriver de Rodri a été exclu pour un handball jugé dans la préparation par Riyad Mahrez.

Le milieu de terrain espagnol semblait avoir donné l’avantage à City 11 minutes après avoir frappé une frappe de 25 mètres devant Kamil Grabara – mais un contrôle VAR a révélé que le ballon avait légèrement touché la main de Mahrez alors qu’il se battait entre les défenseurs pour une antenne. Balle.

Manchester City a eu du mal à créer une dynamique après le premier carton rouge de Sergio Gomez. Dan Mullan/Getty Images

Et Mahrez était à nouveau au centre du drame à la 25e minute alors qu’il voyait son penalty sauvé par Grabara après que Nicolai Boilesen ait été pénalisé pour le handball à la suite d’un examen VAR. Mahrez a maintenant raté deux de ses trois derniers penaltys.

À peine cinq minutes plus tard, Gomez, 22 ans, a stoppé une attaque de Copenhague en commettant une faute au bord de la zone et, après un contrôle virtuel, a reçu un carton rouge direct pour son défi – forçant Guardiola à faire appel au renfort défensif Ruben Dias à la place de Mahrez.

Avec Haaland sur la touche, n’ayant pas commencé pour City pour la première fois cette saison toutes compétitions confondues, les visiteurs n’ont pas réussi à conclure plusieurs bonnes occasions en seconde période.

Kevin De Bruyne a foré à deux reprises à partir de bonnes positions, tandis que Joao Cancelo a été refusé par un arrêt intelligent de Grabara.

De manière inhabituelle pour un match de City, l’affaire s’est transformée en un match de mauvaise qualité pendant une grande partie de la seconde mi-temps, le désavantage de City les berçant dans un rythme plus lent que d’habitude malgré l’atmosphère bruyante.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.