FC Copenhague 0 – 0 Man City

Manchester City a reposé Erling Haaland, n’a pas réussi à marquer et a fait expulser Sergio Gomez dans un match nul frustrant dominé par le VAR avec Copenhague au Danemark.

Rodri s’est également vu refuser un but et Riyad Mahrez a raté un penalty après que l’arbitre Artur Dias ait effectué des visites répétées au moniteur du terrain dans un Parken Stadium bruyant.

L’impasse a toujours garanti la place de City dans les 16 derniers de la Ligue des champions pour une autre année – mais ce n’était pas une nuit qui restera longtemps dans les mémoires.

L’équipe de Pep Guardiola reste en tête du groupe G avec 10 points et se qualifiera pour la phase à élimination directe plus tard mardi si Séville ne bat pas le Borussia Dortmund. Copenhague reste en bas sur un point.

Image:

Sergio Gomez de Manchester City a reçu un carton rouge en première mi-temps à la suite d’un examen VAR





Comment City était frustré au Danemark

Tous les principaux points de discussion sont survenus en première mi-temps et il était remarquable que le choc du groupe G soit resté sans but.

Pourtant, avec le prolifique Haaland sur le banc pour la première fois cette saison, City n’était pas à son meilleur et Copenhague les a testés beaucoup plus que lors de la raclée 5-0 de la semaine dernière à Manchester.

Il y a eu un moment de cœur dans la bouche pour le gardien de but Ederson après seulement quatre minutes lorsqu’il a mal contrôlé une passe en retrait pour concéder un corner. Pendant une fraction de seconde, il a semblé penser que le ballon roulait vers son propre but.

City pensait avoir pris les devants lorsque Rodri a décoché un tir net dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface après 11 minutes.

Pourtant, dans ce qui allait devenir un thème commun, l’arbitre portugais a été invité à jeter un second regard. À la grande consternation de City, il a exclu la grève du handball contre Mahrez dans la préparation.

Nouvelles de l’équipe de Man City L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, s’est reposé pour la première fois cette saison alors que Pep Guardiola a apporté cinq changements à son équipe après la victoire 4-0 de samedi sur Southampton en Premier League. Julian Alvarez a eu la chance d’impressionner à sa place dans un front offensif avec Jack Grealish et Riyad Mahrez. Aymeric Laporte a retrouvé son partenaire Manuel Akanji en défense centrale avec Joao Cancelo et Sergio Gomez en défense centrale. Ilkay Gundogan a remplacé Bernardo Silva au milieu de terrain.

Image:

Riyad Mahrez a vu son penalty en première mi-temps arrêté par le gardien de Copenhague Kamil Grabara





Mahrez semblait être le bénéficiaire de l’intervention du VAR peu de temps après, cependant, lorsque l’arbitre Dias a accordé un penalty à City à la suite d’un autre examen.

L’officiel a conclu que Nicolai Boilesen avait géré la tête de Manuel Akanji au but, mais Mahrez n’a pas pu en profiter car Kamil Grabara a sauvé son coup franc.

Il y a ensuite eu un autre drame à l’autre bout lorsque Gomez s’est emmêlé avec Hakon Haraldsson au bord de la zone. Dias a initialement autorisé le jeu à continuer mais, après avoir étudié plus tard les rediffusions, a décidé d’expulser l’arrière gauche de City.

Les rediffusions ont suggéré que Copenhague aurait même pu avoir un cas pour un penalty, mais ils ont dû se contenter d’un coup franc à la limite de la surface, qui n’a abouti à rien.

Image:

VAR a dominé le match du groupe G de la Ligue des champions au Danemark





Contraint de jouer avec 10 hommes pendant une heure, le manager de City Guardiola a décidé de sacrifier Mahrez pour envoyer un défenseur supplémentaire à Ruben Dias. Les visiteurs manquaient exceptionnellement de cohésion et, stimulés par une foule locale bruyante, Haraldsson tirait de peu à côté.

City a commencé la seconde mi-temps plus fort avec Kevin De Bruyne forçant Grabara à faire un bon arrêt mais Copenhague a continué à les frustrer.

Les hôtes ont profité d’une bonne possession et Isak Johannesson était sur le point de lancer une balle basse dangereuse dans la surface.

Le match est tombé à plat et il y a eu une pénurie d’action dans la bouche de but jusqu’à ce que Joao Cancelo teste Grabara à distance tard.

L’introduction de Phil Foden n’a pas pu déclencher City et le jeu s’est essoufflé.

Guardiola : C’est un bon point

Image:

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, surveille après une autre intervention du VAR





L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola Raconté BT Sport: “On a super bien commencé avec 11 puis on joue une heure avec 10 et on résiste. Quand on a le ballon on est malin, on n’a pas trop poussé.

“C’est un bon point. Pas mathématiquement mais nous sommes presque qualifiés pour le tour suivant et c’est l’objectif principal.

“Je n’ai pas vu (les ballons de handball).

“Maintenant, nous devons aller à Dortmund et essayer d’assurer la première place.

“Nous allons retourner à Manchester immédiatement, demain est un jour de congé et ensuite nous nous préparons pour Liverpool dimanche.”

Rodri : Frustrant mais on respecte les décisions

Image:

Les joueurs de Manchester City célèbrent le coup de foudre de Rodri avant que l’effort ne soit exclu





Sur les décisions VAR du premier semestre, Rodri, milieu de terrain de Manchester City Raconté BT Sport: “Des fois c’est comme ça, il faut vivre ce genre de matchs. Avec un carton rouge précoce c’est difficile pour l’équipe mais on se bat jusqu’au bout et on a des occasions de marquer – un but refusé et un penalty manqué mais c’est difficile quand c’est dix contre 11.

“Je suis un peu frustré bien sûr, je pense que personne n’a réalisé ce qui s’est passé mais apparemment c’est un handball. Je ne sais pas si c’est intentionnel ou non mais c’est ce que c’est. Nous respectons la décision. Ensuite, nous avons un penalty manqué et le carton rouge change la donne.

“Nous voulions venir ici et gagner, c’est frustrant mais nous avons un carton rouge et nous nous battons jusqu’au bout. Bien sûr, nous voulons gagner mais pour la façon dont nous avons joué, dix contre 11, nous ne pouvons pas être tristes.”

Statistiques Opta : plus de pénalités pour City

Manchester City est devenu la première équipe à rater un penalty et à faire expulser un joueur en première mi-temps d’un match de Ligue des champions depuis Arsenal contre le Bayern Munich en février 2014.

Riyad Mahrez a raté deux de ses trois pénalités précédentes dans toutes les compétitions pour Manchester City, après avoir raté un seul de ses 10 premiers pour le club.

Manchester City a raté 24 pénalités dans toutes les compétitions sous Pep Guardiola, au moins neuf de plus que toute autre équipe de Premier League depuis son arrivée (début 2016-17).

Copenhague n’a pas réussi à marquer lors de chacun de ses sept derniers matches contre des équipes anglaises dans toutes les compétitions depuis une défaite 1-2 à l’extérieur contre Manchester City en février 2009.

