FC Cologne vs Bayern Munich – Rapport de match de football – 27 mai 2023

COLOGNE, Allemagne, 27 mai (Reuters) – Le Bayern Munich a arraché son 11e titre consécutif de Bundesliga de manière spectaculaire avec une victoire 2-1 à Cologne samedi grâce au but de Jamal Musiala à la 89e minute, s’emparant du trophée des mains de son rival Borussia Dortmund.

Dortmund avait disputé le dernier match de la saison à la première place, mais avait trébuché sur un 2-2 contre les visiteurs de Mayence 05, permettant au Bayern de les dépasser dans la course de championnat la plus serrée depuis des années.

Dans une finale de saison culminante, le Bayern célébrait ce qui a fini par être une victoire de titre inattendue tandis que les rêves de Dortmund de son premier trophée de ligue depuis 2012 ont été laissés en lambeaux alors qu’ils menaient 2-0 à Mayence au début avant de se battre pour un match nul 2-2. – mais ils avaient besoin de la victoire pour devenir champions.

Le Bayern a terminé avec 71 points, devant Dortmund à la différence de buts. Le RB Leipzig et le sensationnel Union Berlin sont respectivement troisième et quatrième et participeront également à la Ligue des champions la saison prochaine.

Hertha Berlin et Schalke 044 ont été relégués, tandis que le VfB Stuttgart participera aux éliminatoires de relégation.

« C’est incroyable que je vive une telle course au titre », a déclaré Thomas Mueller du Bayern, qui a célébré un 12e titre de Bundesliga, un record de la ligue.

« Nous avons concédé un égaliseur comme nous l’avons fait toute la saison, puis Musiala perce le vainqueur. Cela vous rend fou.

« Les personnes intéressées par le football ont le sentiment que nous ne méritons pas cela et je dis clairement que je comprends cela car la seconde moitié de la saison a été si chaotique pour nous.

« Mais c’est toujours un moment incroyable. Fou, électrique. J’espérais que cela arriverait mais je ne le pensais pas », a ajouté Mueller.

Alors que la victoire au titre sauve de l’argenterie dans ce qui a été une saison frustrante pour le Bayern, plusieurs grands médias allemands ont rapporté peu après le coup de sifflet final que le PDG du club Oliver Kahn, qui n’était pas à Cologne, et le directeur sportif Hasan Salihamdizic quitteraient le club.

Le limogeage surprise de Julian Nagelsmann fin mars et l’arrivée de Thomas Tuchel ne se sont pas accompagnés d’un succès, l’équipe étant éliminée de la Coupe d’Allemagne et des huit derniers de la Ligue des champions. Le conseil d’administration du Bayern doit se réunir le 30 mai.

PREMIER BUT

Les Bavarois avaient besoin d’une victoire et Kingsley Coman a calmé leurs nerfs dès le début, les plaçant en tête avec un tir superbement enroulé dans la lucarne.

Avec Dortmund derrière dès la première mi-temps, les Bavarois savaient qu’ils étaient désormais devant et contrôlaient la première mi-temps sans trop risquer.

Leroy Sane s’est inséré juste avant la pause mais son effort n’a pas compté suite à un examen VAR pour le handball.

Avec les patrons du club du Bayern, dont Salihamidzic, vérifiant nerveusement leurs téléphones portables pour le score à Dortmund, Cologne a obtenu un penalty à la 80e minute et Dejan Ljubicic a envoyé le gardien dans le mauvais sens pour égaliser.

Sane pensait qu’il avait raté l’occasion de donner le titre à son équipe lorsqu’il n’a pas réussi à battre le gardien de Cologne à la 88e, mais Musiala l’a parfaitement fait une minute plus tard, enroulant un entraînement bas dans le deuxième poteau à la fin de la saison en montagnes russes. (Reportage par Karolos Grohmann; Montage par Andrew Cawthorne et Hugh Lawson et Christian Radnedge)