FC Cincinnati vs Inter Miami CF – Rapport de match de football – 16 mai 2021

Gonzalo Higuain a marqué le vainqueur à la 85e minute – quelques instants après que l’équipe adverse a égalisé le match – et la visite de l’Inter Miami CF a gâché la célébration du match inaugural du FC Cincinnati au TQL Stadium avec une victoire 3-2 dimanche.

Versé 2-0, Cincinnati (0-3-1, 1 point) est revenu en force avec le premier but du club sur son nouveau terrain à domicile sur un flotteur d’Alvaro Barreal à la 59e minute. Nick Hagglund, natif de Cincinnati, a ensuite égalisé le match sur une tête d’un centre sur corner à 82 minutes, au grand plaisir des quelque 6000 spectateurs présents.

Cependant, Higuain a profité d’une ligne arrière fatiguée de la FCC pour convertir un centre parfait dans la surface de Lewis Morgan, redonnant l’avantage à Miami (2-2-2, 8 points). C’était le deuxième but de la journée et le quatrième de la saison pour Higuain, alors qu’il aidait l’Inter à mettre un terme à une séquence de trois matches sans victoire (0-2-1).

Miami a été le premier agresseur et a réussi le but de Brek Shea sept minutes après le début de l’histoire du nouveau terrain de FCC. Sur ce qui semblait être un flotteur sous-touché de Gregore dans le coin proche de la surface, Shea s’est faufilé et a eu assez de son pied droit sur le ballon pour le diriger par le gardien de but de Cincinnati Kenneth Vermeer.

Cincinnati a eu ses moments pendant la première mi-temps, notamment de Barreal, qui s’est rangé derrière la défense de Miami, mais a poussé le ballon à la 37e minute. Peu de temps après, Allan Cruz avait une tentative à bout portant arrêté par le gardien de l’Inter John McCarthy.

C’est une minute plus tard que Higuain, sur une passe décisive du jeune frère Federico, a profité d’une défense de mauvaise qualité de la FCC pour dribbler son tir devant un Vermeer glissant pour porter le score à 2-0.

Cincinnati en a perdu trois de suite après un match nul 2-2 à Nashville SC.