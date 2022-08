FC Cincinnati vs Columbus Crew – Rapport de match de football – 27 août 2022

Steven Moreira a marqué à la sixième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps alors que le Columbus Crew en visite a surpris le FC Cincinnati pour un match nul 2-2 dans le derby Hell is Real samedi.

Moreira a profité d’un dégagement de Geoff Cameron et le défenseur a marqué son premier but en MLS lors de son 24e match avec un tir du haut de la surface. The Crew (8-6-12, 36 points) a prolongé sa séquence sur la route à trois victoires et quatre matchs nuls.

Matt Miazga a donné à Cincinnati (8-8-11, 35 points) une avance de 2-1 à la 77e minute, mais l’équipage s’est rallié pour la deuxième fois. Le FCC a une fiche de 1-0-5 au cours des six derniers matchs.

Son but sur un coup franc était son deuxième but en trois matchs depuis son acquisition de Chelsea le 5 août.

Brandon Vazquez a marqué son 16e but à la 36e minute pour donner l’avantage à Cincinnati. Derrick Etienne Jr. a égalé à la 74e – 12 minutes après avoir quitté le banc – pour l’équipage.

Etienne a marqué sur une tête plongeante de Cucho Hernandez, qui est entré avec huit buts lors de ses huit premiers matchs avec l’équipage. C’était la première passe décisive d’Hernandez en MLS.

Vazquez a signé jeudi une prolongation jusqu’à la saison 2025 et a célébré en grand, bien que quelques instants auparavant, il était la chèvre quand il n’a pas réussi à donner l’avantage à Cincinnati. Miazga a envoyé une passe au milieu de la surface pour permettre à Vazquez un tir non marqué de six mètres. Il a envoyé la tentative dans les tribunes.

Vazquez n’a pas raté la prochaine fois. Brenner était au fond de sa moitié de terrain lorsqu’il est passé à Luciano Acosta, qui a fait jaillir Vazquez. Le défenseur Aidan Morris n’a pas pu le suivre et Vazquez a décoché un tir juste à l’intérieur de la surface de réparation.

Acosta a obtenu sa 15e passe alors que Vazquez a marqué lors de son sixième match consécutif à domicile.

L’équipage a une fiche de 5-1-8 à ses 14 derniers matchs. Cincinnati a une fiche de 2-1-10 lors de ses 13 derniers matchs et de 1-5-4 contre l’équipage depuis qu’il a rejoint la MLS en 2019.