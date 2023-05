FC Cincinnati vs Columbus Crew – Rapport de match de football – 20 mai 2023

Le FC Cincinnati a perdu une avance de deux buts mais Junior Moreno a marqué le but du feu vert à la 67e minute pour une victoire 3-2 contre ses rivaux de l’État de Columbus samedi pour rester parfait à domicile.

Luciano Acosta a marqué aux 17e et 23e minutes (penalty) pour Cincinnati avant que l’équipage n’égalise 2-2 sur des buts de Lucas Zelarayan à la 40e et du nouveau venu Malte Amundsen à la 52e.

Cincinnati (9-1-3, 30 points), le leader des points de la MLS, est devenu la troisième équipe de l’ère post-fusillade (depuis 2000) à remporter ses huit premiers matchs à domicile de la saison, rejoignant les Earthquakes de San Jose (10 victoires , 2002) et l’Union de Philadelphie (neuf, 2020).

Columbus (5-5-3, 18 points) a été la dernière victime après que Moreno ait profité d’une énorme gaffe du gardien Patrick Schulte pour reprendre la tête.

Acosta lui a volé le ballon sur le bord gauche de la surface de réparation et l’a passé à Brandon Vazquez. Il a envoyé le ballon au milieu où Yuya Kubo l’a touché à Moreno.

Roman Celentano a préservé la victoire avec un arrêt bondissant d’une tête de Steven Moreira sur la ligne de but à la 93e minute.

Cincinnati a gagné pour la deuxième fois (2-5-4) dans le derby « Hell Is Real », mais a une fiche de 2-0-3 lors des cinq derniers matchs contre le Crew à domicile.

Avec une foule à guichets fermés rugissant, Acosta a ouvert le score après une configuration astucieuse de Dominique Badji, qui a battu le défenseur Philip Quinton jusqu’à la ligne de fond avant une passe en retrait nette vers la surface de réparation de 6 mètres.

Quinton a également été impliqué dans le deuxième score lorsqu’il a abattu Badji et Acosta est allé au point et a marqué son cinquième but.

Zelarayan a porté le score à 2-1 sur une remise en jeu avec Cucho Hernandez le trouvant sans marque au milieu de la surface pour sa quatrième passe décisive au cours des trois derniers matchs. Zelarayan a inscrit quatre buts et trois passes décisives lors de ses sept derniers matchs.

Amundsen, à son troisième match depuis son acquisition du New York City FC, a marqué lors de son deuxième match consécutif. Il est venu de sa position d’arrière gauche pour mettre un rebond d’un tir de Hernandez.