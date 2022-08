FC Cincinnati contre Atlanta United FC – Rapport de match de football – 13 août 2022

Andrew Gutman a marqué le 20 000e but de l’histoire de la Major League Soccer à la 83e minute alors que l’Atlanta United FC a riposté pour un match nul 2-2 à l’extérieur contre le FC Cincinnati samedi soir.

Après avoir marqué le but décisif à la 94e minute contre Seattle le week-end dernier, Gutman a repoussé le but égalisateur samedi, au milieu d’un trafic modeste devant le filet – et peut-être hors-jeu – pour aider United (7-9-8, 29 points) à se rallier. revenir et passer à 2-1-3 lors de ses six derniers matchs en MLS.

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Après que Thiago Almada ait donné une avance de 1-0 à Atlanta avec une frappe à la 17e minute, le FCC (8-8-9, 33 points) a riposté avec deux buts en 12 minutes de la première mi-temps. D’abord, à travers le 15e de la saison de Brandon Vazquez en 29 minutes, puis le neuvième de Brenner à la 41e.

Vazquez est devenu le premier joueur de Cincinnati à marquer en quatre matchs consécutifs. Pendant ce temps, Brenner a inscrit quatre buts en trois matchs pour le FCC, qui se retrouve au milieu d’une séquence de 1-1-7.

Andrew Gutman célèbre après avoir égalisé tardivement pour Atlanta United contre le FC Cincinnati et marqué le 20 000e but de l’histoire de la MLS. Aaron Doster – USA TODAY Sports

Atlanta n’a pas perdu de temps pour faire pression sur le but de Cincinnati et le gardien Roman Celentano (quatre arrêts). Luiz Araujo et Ronald Hernandez ont chacun réussi des tirs de qualité depuis l’intérieur de la surface dans les cinq premières minutes. Ensuite, la frappe d’Almada a touché le poteau gauche et un autre ballon de Hernandez a été sauvé dans le coin inférieur droit du filet par Celentano.

La première menace sérieuse du FCC est venue de Brenner à la 16e minute. Cependant, Rocco Rios Novo, le gardien d’Atlanta âgé de 20 ans (six arrêts), qui a effectué des arrêts clés en fin de match, a obtenu une main plongeante sur le ballon.

Atlanta a finalement ouvert le score grâce à Almada, qui a accroché le ballon juste à l’extérieur du haut de la surface, sur une passe parfaite d’Araujo. Cependant, cinq minutes après que Marcelino Moreno de United ait frappé les boiseries à la 24e, Vazquez a atteint son objectif avec une frappe occasionnelle dans le coin inférieur droit pour égaliser.

Puis juste avant la mi-temps, Brenner a été crédité d’avoir mis le FCC en tête au milieu d’une certaine agitation dans la boîte et d’une mauvaise défense de United contre le coup franc de l’équipe locale. Cela s’est terminé avec le ballon qui a finalement traversé la ligne après avoir rebondi sur Juan Jose Sanchez Purata d’Atlanta.