FC Cincinnati 3-3 Inter Miami CF (23 août 2023) Analyse du match

Lionel Messi a inspiré un retour passionnant pour aider l’Inter Miami à surmonter un déficit de 2-0 et à battre le FC Cincinnati aux tirs au but pour atteindre la finale de l’US Open Cup après une soirée dramatique dans l’Ohio.

Messi a délivré deux centres exquis sur la tête de l’attaquant Leonardo Campana, le deuxième à seulement une minute du temps d’arrêt restant, pour sauver son équipe et forcer la prolongation.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le remplaçant Josef Martínez semblait avoir complété le redressement avec une finition cool à la troisième minute des 30 ajoutées, mais Cincinnati a refusé de se coucher et a porté le score à 3-3 grâce à Yuya Kubo pour mener à des tirs au but.

Il s’agissait de la deuxième fusillade de Miami en quatre jours, après avoir battu le Nashville SC en finale de la Coupe des Ligues samedi pour remporter son premier trophée de l’histoire du club.

Messi a marqué sur place, mais une fois de plus, c’est le gardien Drake Callender qui s’est fait le héros, réalisant le seul arrêt de la fusillade de Nick Hagglund avant que Benjamin Cremaschi ne tire le coup de pied gagnant.

Miami peut désormais s’attendre à une autre finale, contre le Houston Dynamo et le Real Salt Lake, le mois prochain. Pendant ce temps, Cincinnati, sous le choc, qui semblait prêt à atteindre sa toute première finale, devient la dernière victime d’une course extraordinaire à Miami depuis l’arrivée de Messi dans le sud de la Floride.

Lionel Messi célèbre après avoir inscrit le deuxième but de Leonardo Campana pour l’Inter Miami contre le FC Cincinnati.

Messi avait marqué 10 buts en sept matchs pour mener Miami au trophée de la Coupe des Ligues. C’est cependant un autre numéro 10 argentin qui a porté le premier coup au stade TQL, mercredi.

Luciano Acosta, qui occupe la deuxième place du classement des buteurs de la MLS, a fait de Cincinnati le premier adversaire à marquer le premier but contre une équipe de Miami dirigée par Messi après avoir poussé le ballon hors du poteau à la 18e minute.

Cincinnati a doublé son avantage huit minutes après le début de la seconde période. L’attaquant international américain Brandon Vázquez a produit le genre de finition précise et emphatique dont Messi aurait été fier de mettre la touche finale à une échappée radicale.

À ce stade, les visiteurs ne cherchaient aucun moyen de revenir en arrière contre une équipe de Cincinnati avec le meilleur bilan de la MLS cette saison.

Les sept matchs en un mois qui ont conduit Miami à un trophée inattendu ont également eu des conséquences néfastes sur l’effectif, conduisant l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino à apporter quatre changements à son onze de départ, ainsi qu’un changement de formation, alors qu’il cherchait à en atteindre un autre. final.

Miami a connu des difficultés pendant une grande partie du match et n’a réussi qu’un seul tir cadré – mis en place par Messi – au cours des 65 premières minutes. Un triple remplacement de Martino a donné un peu de vie à son équipe, mais c’est encore Messi qui a apporté la contribution cruciale.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a été tenu sans but pour la première fois sous le maillot de Miami, mais cette fois, ce sont ses passes décisives qui ont fait les dégâts.

Tout d’abord, il a délivré un coup franc parfait que Campana a ramené à la maison pour ramener le score à 2-1 et redonner espoir à Miami à la 68e minute.

Mais alors que le chronomètre dépassait les 90 minutes, il semblait que Messi était sur le point de goûter à sa première défaite en tant que joueur de Miami. Au lieu de cela, le vainqueur de la Coupe du monde avait d’autres idées, en fournissant un autre merveilleux centre du pied gauche que Campana s’est penché pour se diriger vers le filet à la septième des huit minutes ajoutées.

Le vent avait tourné et le premier but de Martinez dans la prolongation semblait avoir porté le coup final à Cincinnati. Un public local passionné qui s’était réjoui de huer chaque touche de Messi a retrouvé de l’espoir lorsque Cincinnati a égalisé le match une fois de plus – mais Miami ne se laissera pas refuser.

Messi participera désormais à la finale d’une compétition disputée pour la première fois en 1914 et qui constitue le plus ancien tournoi sportif actif aux États-Unis et l’une des plus anciennes compétitions de football annuelles au monde.

Avant cela, cependant, Miami devra affronter sa réalité d’avant Messi lorsqu’elle reprendra la saison régulière de la MLS avec le pire bilan de la ligue et une tâche ardue pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Miami se rendra chez les Red Bulls de New York samedi, lorsque Messi fera probablement ses débuts en MLS.