FC Cincinnati 3-0 Toronto FC (21 juin 2023) Analyse du match

Luciano Acosta a marqué lors de son quatrième match consécutif et a ajouté une passe décisive, tandis que Santiago Arias et Dominique Badji ont marqué un but chacun alors que le FC Cincinnati, leader de la MLS, a affiché son record de la ligue 13e consécutive, victoire à domicile toutes compétitions confondues pour ouvrir une saison avec le 3 de mercredi soir. -0 triomphe sur le Toronto FC.

Même moins le milieu de terrain vedette Brandon Vazquez et le défenseur Matt Miazga avec l’équipe américaine de la Gold Cup de la CONCACAF, Cincinnati (13-1-4, 43 points) n’a eu aucun mal à écarter Toronto (3-6-10, 19 points), et faire l’histoire dans le processus.

Arias a marqué pour la première fois en MLS juste après la demi-heure. Le neuvième but d’Acosta en tête de l’équipe à 54 minutes a ajouté de l’assurance, et il a aidé le score de Badji à la 63e alors que Cincinnati s’améliorait à 13-0-0 à domicile, dont trois matchs de l’US Open Cup, depuis sa défaite 3-2 contre Chicago le 17 octobre. 1, 2022.

Pendant ce temps, Toronto a été devancé 7-4 sur les occasions de cible tandis que sa séquence sans défaite 1-0-3 a pris fin. Toronto a une fiche de 0-8-4 sur la route en MLS depuis une victoire de 2-0 au Charlotte FC le 27 août 2022.

Le FC Cincinnati célèbre avec ses fans après une victoire record contre Toronto.

Les deux équipes ont obtenu des regards de qualité sur le filet au cours des sept premières minutes. C’est à la 13e minute que Cincinnati a failli frapper et Acosta a fait son chemin

dans la surface, mais sa tentative de jambe croisée a été sauvée par le gardien torontois Greg Ranjitsingh (quatre arrêts), qui était occupé lors de sa première apparition en MLS depuis 2020 avec Sean Johnson jouant également pour l’USMNT.

Pendant ce temps, Federico Bernardeschi de Toronto a récupéré le ballon derrière la ligne arrière de Cincinnati dans la surface à la 28e minute, mais l’a raté largement. Cependant, Cincinnati a ouvert le score moins de 10 minutes plus tard. Ranjitsingh a effectué le premier arrêt de la tête d’Alvas Powell sur un corner de Cincinnati à la 35e minute, mais Arias a rapidement été sur place pour convertir le rebond.

En seconde période, Acosta a profité d’un revirement de Ranjitsingh dans la surface pour marquer pour la sixième fois au cours d’une séquence de cinq buts à domicile en MLS. Il a ensuite parfaitement mené un Badji strié, qui s’est libéré et a battu Ranjitsingh.

Le gardien de Cincinnati Ramon Celentano a été crédité de quatre arrêts.