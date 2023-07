FC Cincinnati 2-2 New England Revolution (1 juil. 2023) Analyse du match

Dominique Badji a marqué ses deuxième et troisième buts de la saison pour compenser son propre but malchanceux à l’autre bout pour aider le FC Cincinnati à remporter un match nul 2-2 contre le New England Revolution en visite samedi soir.

Le doublé de Badji était son premier effort à plusieurs buts depuis juin 2019 et a aidé Cincinnati (13-2-5, 44 points) à éviter ses premières défaites consécutives de la saison. Cependant, les hôtes n’ont pas réussi à gagner pour la première fois en 11 matchs à domicile cette saison.

Luciano Acosta a ajouté ses cinquième et sixième passes décisives pour aider à maintenir l’avantage de sept points de son équipe au sommet de la Conférence de l’Est contre la Nouvelle-Angleterre (10-3-7, 37 points).

La Révolution est entrée dans le match deuxième dans l’Est, bien que Nashville ait eu la chance de les dépasser avec une victoire contre DC plus tard samedi.

La Nouvelle-Angleterre n’a pas réussi à remporter son quatrième match consécutif mais a prolongé sa série d’invincibilité à sept matches grâce à une redirection de la botte de Badji et au quatrième but de l’année de Gustavo Bou.

Les Revs et le FCC ont maintenant fait match nul lors de leurs deux rencontres cette saison, après un match nul 1-1 en Nouvelle-Angleterre le 29 avril.

Badji a été troisième ou quatrième sur le tableau des profondeurs avant de Cincinnati derrière Brandon Vazquez et Brenner. Mais avec le premier en service international et le second quittant le club pour un déménagement estival en Europe, le vétéran de la MLS en a profité.

Il a ouvert le score à la 11e minute sur une attaque qui a commencé avec le ballon d’Acosta à Yuya Kubo sur la gauche.

Kubo l’a pris vers le coin, puis a enroulé un centre bas et balancé que Badji a rencontré au premier poteau avec une première fois puissante devant Djordje Petrovic.

Le but contre son camp de Badji est venu quatre minutes plus tard après que Roman Celentano ait sauvé le tir à longue distance de Bou du pied de Badji.

Puis à la 24e minute, Bou a mis la Nouvelle-Angleterre en tête avec une finition cool après que Ray Gaddis ait mal chronométré une tête de dégagement défensive.

Mais Badji a égalisé le match à la 55e minute avec Acosta à nouveau le fournisseur.

Cette fois, l’Argentin a joué une passe près de l’arc de pénalité à Badji, qui a pris une excellente première touche pour trouver de l’espace avant de marteler une frappe basse devant Petrovic avec sa seconde.