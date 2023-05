FC Augsbourg contre Borussia Dortmund – Rapport de match de football – 21 mai 2023

L’attaquant Sébastien Haller a marqué deux fois alors que le Borussia Dortmund battait Augsbourg à 10 joueurs 3-0 dimanche pour prendre le contrôle de la course au titre de Bundesliga avant la finale de la saison prochaine la semaine prochaine.

Haller a ouvert l’impasse à la 58e minute et a inscrit son deuxième but de l’après-midi six minutes avant la fin pour sceller la victoire qui les a propulsés au-dessus du Bayern Munich et à la première place.

Julian Brandt a complété la victoire avec un but dans les arrêts de jeu.

Le club de la vallée de la Ruhr, dont la dernière victoire au titre remonte à 2012 sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Jurgen Klopp, a deux avances sur le Bayern avec 70 points.

Les Bavarois ont subi une défaite choc à domicile 3-1 contre le RB Leipzig samedi.

Sébastien Haller célèbre le but du Borussia Dortmund lors de sa victoire en Bundesliga contre Augsbourg. Photo de CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

Dans une première mi-temps unilatérale, Dortmund a réussi 16 tirs au but contre celui d’Augsbourg et a également frappé le poteau via Niklas Sule, mais n’a pas pu marquer même lorsque les hôtes se sont retrouvés avec 10 hommes après le limogeage de Felix Uduokhai à la 38e.

Emre Can a également frappé les boiseries après le redémarrage, mais ils ont finalement sorti l’impasse grâce à Haller lorsqu’il s’est échappé du poteau.

Augsbourg a immédiatement répondu avec une chance qui lui était propre, mais le gardien de Dortmund, Gregor Kobel, a bien fait d’arrêter le tir d’Irvin Cardona à 10 mètres.

Haller, qui avait raté une grande partie de la saison après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules l’année dernière, a calmé les nerfs de Dortmund avec un tap-in avant que Brandt ne termine sa victoire.

Dortmund accueille Mayence lors de la dernière journée tandis que le Bayern, qui a remporté les 10 derniers titres de champion, se rendra à Cologne lors de sa finale de la saison.

« Si certains m’avaient dit il y a six mois que je serais dans cette situation aujourd’hui, je ne les aurais pas crus », a déclaré Haller, qui a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie avant son retour à l’action en 2023.

« Nous avons beaucoup investi et nous avons maintenant une chance de réaliser quelque chose de grand. Il n’y a pas de magie. Il s’agit d’investir. Ensuite, ça vient. »