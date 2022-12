FBI: Un homme du Minnesota fabriquait un arsenal, des tireurs de masse vénérés

SAVAGE, Minnesota (AP) – Un homme du Minnesota qui idolâtrait le tireur qui a tué cinq personnes dans une discothèque gay à Colorado Springs et qui aurait construit un arsenal d’armes automatiques à utiliser contre la police a été arrêté cette semaine après qu’un policier à la retraite a signalé son comportement aux autorités, selon les accusations fédérales.

Les signes avant-coureurs – étonnamment similaires aux circonstances qui ont précédé la fusillade au Colorado’s Club Q – ont déclenché une enquête fédérale de plusieurs mois sur River William Smith et ont abouti à un résultat bien différent.

Smith, qui a également exprimé son intérêt à rejoindre des groupes paramilitaires néonazis et a tiré avec un fusil de type AK-47 chez lui en 2019, a été inculpé cette semaine de comptes d’armes fédéraux. Des agents du FBI ont arrêté mercredi l’homme de 20 ans après avoir acheté trois grenades à main et quatre gâchettes automatiques à un informateur du FBI, a indiqué le bureau du procureur américain dans un communiqué de presse. Une gâchette automatique est un dispositif qui transforme une arme à feu en arme automatique.

Smith, qui vit dans la banlieue de Minneapolis à Savage, avait déclaré à l’informateur que le tireur qui avait tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ le mois dernier était un “héros”, appelé les Noirs “agents de satan”, et avait déclaré qu’il était prêt à s’engager la police “avec des armures et des voitures complètes”, a déclaré un agent du FBI dans un affidavit.

Smith est resté en garde à vue vendredi et doit comparaître devant le tribunal mardi. Les archives judiciaires en ligne montrent qu’il est représenté par le Bureau du défenseur fédéral. Les messages téléphoniques et électroniques sollicitant des commentaires en son nom n’ont pas été immédiatement renvoyés vendredi.

L’enquête et l’arrestation opportunes du FBI ont fourni un contraste frappant avec les signes avant-coureurs qui ont été ignorés et les accusations antérieures qui ont été rejetées contre Anderson Lee Aldrich, qui a été accusé de crimes de haine lors de la fusillade de masse dans une discothèque gay du Colorado, a déclaré le professeur de droit de l’Université George Washington. Jonathan Turley.

“La seule façon de protéger le public est d’agir rapidement et de manière agressive”, a-t-il déclaré à propos de personnes potentiellement violentes comme Smith. « C’était un élément manquant dans l’affaire précédente. À bien des égards, c’est un récit édifiant pour les forces de l’ordre : ces premiers signaux ne peuvent pas être manqués. »

Dans les deux cas, les grands-parents des suspects avaient déjà été blessés lors d’accrochages avec eux, mais étaient apparus plus tard pour permettre leur comportement alarmant.

Dans le cas de Smith, les autorités disent que sa grand-mère l’a conduit au champ de tir où il a été vu pratiquer des exercices de tir, tirant des centaines de coups en quelques minutes seulement. Des proches des grands-parents d’Aldrich ont déclaré avoir donné à Aldrich environ 30 000 dollars pour acheter une imprimante 3D qu’il utilisait pour fabriquer des pièces d’armes à feu.

Une équipe SWAT du Colorado a découvert un stock de plus de 100 livres (45 kilogrammes) de matériel explosif, d’armes à feu et de munitions au domicile d’Aldrich en 2019. Aldrich a été inculpé après l’impasse, mais l’affaire s’est démêlée. Les autorités disent que moins de deux ans plus tard, le 19 novembre, Aldrich a fait irruption dans le Club Q de Colorado Springs et a abattu cinq personnes.

Dans le Minnesota, les autorités fédérales affirment que Smith a attiré l’attention du FBI après avoir fréquenté un champ de tir et un club de tir cet automne portant un équipement tactique, un gilet pare-balles et un masque “Punisher”, qui, selon le FBI, a été utilisé par des extrémistes de droite. groupes pour faire référence à « la dernière chose qu’une victime voit ».

Un officier de police à la retraite qui travaillait au champ de tir a contacté le National Threat Operations Center du FBI le 27 septembre après avoir vu Smith porter un gilet pare-balles, tirer de derrière une barricade en contreplaqué qu’il avait assemblée et s’entraîner à recharger rapidement son arme de poing, selon l’affidavit. .

Alors que le FBI surveillait Smith en novembre, des agents ont vu la grand-mère de Smith le conduire au champ de tir et attendre dans la voiture pendant qu’il tirait. Elle lui avait également acheté des munitions de pistolet, selon l’affidavit fédéral.

Ce n’était pas la première fois que Smith attirait l’attention des forces de l’ordre.

En 2019, alors qu’il avait 17 ans, Smith a été mis en probation après avoir tiré avec un fusil de type AK-47 dans une maison qu’il partageait avec ses grands-parents, selon des documents judiciaires. Sa grand-mère, qui a été légèrement blessée à la main, a déclaré aux policiers à l’époque qu’elle avait pris deux pistolets à Smith et les avait cachés dans son placard. Les grands-parents ont dit à la police qu’ils craignaient pour leur sécurité si Smith était libéré.

La grand-mère, Roberta McCue, a ajouté que Smith semblait “possédé” cette nuit-là, selon les documents juridiques, et elle l’a décrit comme “grand, effrayant et fort”.

Elle a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’elle ne voulait pas faire de commentaire parce qu’elle était “épuisée”, mais a ajouté que sa main avait été blessée en 2019 lorsqu’elle l’avait coupée sur une poignée de porte.

Le Minnesota n’a pas de loi sur le drapeau rouge, qui permet aux juges de retirer temporairement des armes à des personnes déterminées à être une menace pour elles-mêmes ou pour les autres. La loi de l’État interdit à toute personne de moins de 18 ans d’acheter une arme à feu ou des munitions. Cependant, il permet aux mineurs de posséder des munitions et des armes semi-automatiques ou des armes de poing lorsqu’ils sont en présence ou sous la surveillance d’un tuteur.

Le représentant de l’État Dave Pinto, un démocrate qui travaille également comme procureur, a déclaré que le Minnesota ne disposait pas de certains contrôles clés sur les armes à feu. Les démocrates ont fait pression pour une loi sur le drapeau rouge ces dernières années et prévoient d’en faire de nouveau l’année prochaine.

“Nous pourrions faire beaucoup plus pour garder les armes hors de portée des personnes qui se sont révélées dangereuses”, a-t-il déclaré.

En 2019, la grand-mère de Smith a déclaré aux policiers que sa mère, qui vivait dans le Wisconsin, avait acheté l’arme à feu en son nom et l’avait donnée à Smith, selon des documents judiciaires. Son grand-père lui avait également donné un fusil de chasse pour faire du tir au pigeon d’argile, selon les documents.

Au cours des recherches de suivi, la police a trouvé du matériel tactique, 15 chargeurs entièrement chargés, des bidons de munitions pleins et un go-bag d’eau et de conserves qui leur ont suggéré qu’il aurait pu se préparer à une impasse prolongée. Un affidavit indique également que la police examinant ses appareils électroniques a trouvé des recherches sur Adolf Hitler et des vidéos d’homosexuels tués, ainsi que des fichiers sur la construction de bombes sur un disque dur externe.

Dans une interview après son arrestation, Smith a déclaré aux enquêteurs qu’il n’était pas un “super terroriste”, selon l’affidavit fédéral.

Dans le cadre de l’accord de probation de février 2020, Smith s’est vu interdire d’utiliser ou de posséder des armes à feu jusqu’à ses 19 ans. Moins de deux ans plus tard, il stockait des armes à feu et suffisamment de munitions pour tirer avec une arme entièrement automatique, ont déclaré les autorités.

Billy Luetkahans, directeur des opérations du magasin d’armes et du champ de tir Modern Sportsman à Burnsville – à seulement cinq minutes en voiture de la maison des grands-parents de Smith – a déclaré que le magasin avait interdit à Smith d’y acheter des armes après son arrestation en 2019, et avait également interdit aux autres d’acheter des armes pour Forgeron. Pourtant, a-t-il dit, Smith avait visité le magasin au cours de la dernière année pour regarder autour de lui.

Si le magasin avait su l’intérêt de Smith pour le néonazisme, “cela aurait été évoqué et nous l’aurions complètement banni de la propriété”, a déclaré Luetkahans. “Toute sorte de haine comme ça, nous ne tolérons tout simplement pas.”

Selon un affidavit du FBI, Smith a déclaré à un informateur du FBI qu’il était «un pro du tir de masse en général» et qu’il voulait ajouter les grenades à main à son gilet tactique. Il a dit que cela faisait partie d’un arsenal personnel qui comprenait une note maudissant les policiers rangée dans une pochette attachée à son équipement.

“Ils peuvent le découvrir une fois qu’ils m’ont eu”, a-t-il déclaré à l’informateur lors d’une conversation enregistrée, selon les autorités. “Quand ils ramassent leurs garçons.”

___

Cette histoire a été modifiée pour corriger l’attribution au bureau du procureur américain.

___

Bosquets signalés à Sioux Falls, Dakota du Sud. La rédactrice d’Associated Press Amy Forliti à Minneapolis a contribué à ce rapport.

Stephen Groves et Trisha Ahmed, l’Associated Press