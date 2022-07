FBI: un homme du Massachusetts a menacé un responsable électoral de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Le FBI a arrêté vendredi un homme du Massachusetts pour avoir menacé de faire sauter le plus haut responsable électoral de l’Arizona à la suite des élections de 2020 qui ont vu l’ancien président Donald Trump perdre dans l’État.

James W. Clark, 38 ans, de Falmouth, a comparu pour la première fois devant le tribunal de Boston pour répondre à un acte d’accusation en trois chefs qui l’accuse d’avoir menacé de faire exploser une bombe dans «l’espace personnel» de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs si elle ne démissionnait pas. .

Les archives judiciaires ne montrent pas d’avocat pour Clark, ni s’il reste en détention.

La menace a été envoyée le 21 février 2021, via un formulaire en ligne géré par le département des élections du secrétaire d’État, selon l’acte d’accusation.

C’était l’une des innombrables menaces proférées contre Hobbs pour son rôle dans la certification des élections de 2020, qui, selon Trump, sans preuve, étaient entachées de fraude. Il a perdu contre le président Joe Biden en Arizona par plus de 10 000 voix.

La porte-parole de Hobbs, Murphy Hebert, a déclaré qu’il s’agissait de la seule alerte à la bombe reçue par Hobbs parmi les milliers de menaces reçues par le bureau par téléphone, e-mail et en ligne. Elle a dit que les menaces et le harcèlement se sont produits par à-coups, avec des centaines certains jours, puis aucun pendant un certain temps avant une autre vague d’activités.

“La pendaison est quelque chose que nous entendons beaucoup, que vous devriez être pendu”, a déclaré Herbert. “Cela semble être un favori.”

Clark risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir fait l’alerte à la bombe et cinq ans pour chacun des autres chefs d’accusation, selon le ministère américain de la Justice.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que les menaces de violence mettent en danger les responsables électoraux et les travailleurs « et sapent le fondement de notre démocratie : des élections libres et équitables ».

Les responsables électoraux à travers le pays, en particulier dans les États du champ de bataille que Trump a perdus comme l’Arizona, ont fait l’objet de menaces à la suite de la défaite de Trump et de la tentative infructueuse d’empêcher le Congrès de certifier les résultats des élections le 6 janvier 2021.

Le procureur général Merrick Garland a formé un groupe de travail sur les menaces électorales en juin 2021 pour se concentrer sur les menaces de violence contre les élus, les travailleurs et les bénévoles afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de superviser les élections sans harcèlement. L’affaire contre Clark fait partie de cet effort.

Bob Christie, l’Associated Press