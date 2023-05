FBI : les recherches antérieures dans la base de données de renseignements étrangers ont enfreint les normes, mais des réformes ont été apportées

Les responsables du FBI ont violé à plusieurs reprises leurs propres normes lorsqu’ils ont fouillé un vaste référentiel de renseignements étrangers à la recherche d’informations liées à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain et aux manifestations de justice raciale en 2020, selon une ordonnance du tribunal fortement masquée publiée vendredi .

Les responsables du FBI ont déclaré que les violations étaient antérieures à une série de mesures correctives qui ont commencé à l’été 2021 et se sont poursuivies l’année dernière. Mais les problèmes pourraient néanmoins compliquer les efforts du FBI et du ministère de la Justice pour obtenir la réautorisation du Congrès d’un programme de surveillance sans mandat qui, selon les responsables de l’application des lois, est nécessaire pour lutter contre le terrorisme, l’espionnage et la cybercriminalité internationale.

Les violations ont été détaillées dans une ordonnance secrète du tribunal émise l’année dernière par la Cour de surveillance du renseignement étranger, qui exerce un contrôle légal sur les pouvoirs d’espionnage du gouvernement américain. Le bureau du directeur du renseignement national a publié vendredi une version expurgée dans ce que les responsables ont déclaré être dans l’intérêt de la transparence. Les membres du Congrès ont reçu l’ordre lors de sa publication l’année dernière.

En cause, des milliers de requêtes inappropriées d’informations de renseignement étranger collectées en vertu de l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger, qui permet au gouvernement de recueillir les communications d’étrangers ciblés en dehors des États-Unis. Ce programme expire à la fin de l’année à moins qu’il ne soit renouvelé.

Le programme crée une base de données de renseignements que les agences américaines peuvent consulter. Les recherches du FBI doivent avoir un objectif de renseignement étranger ou viser à trouver des preuves d’un crime. Mais les critiques du programme au Congrès ont depuis longtemps sonné l’alarme sur ce qu’ils qualifient de recherches injustifiées dans la base de données pour obtenir des informations sur les Américains, ainsi que sur des préoccupations plus générales concernant les abus perçus de la surveillance.

Les inquiétudes concernant le programme ont aligné de fervents défenseurs libéraux des libertés civiles et des partisans de l’ancien président Donald Trump qui ont saisi les erreurs de surveillance du FBI lors d’une enquête sur sa campagne de 2016. La question a éclaté alors que la Chambre dirigée par les républicains ciblait le FBI, créant un comité chargé d’enquêter sur la « militarisation » du gouvernement.

Dans des épisodes répétés révélés vendredi, les propres normes du FBI n’ont pas été suivies. L’ordonnance d’avril 2022, par exemple, détaille comment le FBI a interrogé le référentiel de la section 702 en utilisant le nom d’une personne qui aurait été au Capitole lors de l’émeute du 6 janvier. Les responsables ont obtenu les informations alors qu’elles n’avaient aucun « objectif d’analyse, d’enquête ou de preuve », selon l’ordonnance.

L’ordonnance du tribunal indique également qu’un analyste du FBI a interrogé 13 personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’émeute du Capitole pour déterminer si elles avaient des liens avec l’étranger, mais le ministère de la Justice a déterminé plus tard que les recherches n’étaient pas susceptibles de trouver des informations ou des preuves de renseignement étranger. d’un délit.

D’autres violations se sont produites lorsque des responsables du FBI ont effectué en juin 2020 des recherches concernant plus de 100 personnes arrêtées dans le cadre de troubles civils et de manifestations pour la justice raciale qui s’étaient produites aux États-Unis au cours des semaines précédentes. L’ordonnance indique que le FBI avait soutenu que les requêtes étaient susceptibles de renvoyer des renseignements étrangers, bien que les raisons données pour cette évaluation soient pour la plupart expurgées.

De plus, le FBI a mené ce qu’on appelle une requête groupée pour 19 000 donateurs dans le cadre d’une campagne anonyme du Congrès. Un analyste craignait que la campagne ne soit la cible d’une influence étrangère, mais le ministère de la Justice a déclaré que seuls « huit identifiants utilisés dans la requête avaient des liens suffisants avec des activités d’influence étrangère pour se conformer à la norme de requête ». Les responsables ont déclaré que l’affaire était distincte des déclarations faites en mars par le représentant Darin LaHood, un républicain de l’Illinois, qui a accusé le FBI d’avoir recherché à tort son nom dans les données de surveillance étrangères.

Les hauts responsables du FBI, s’exprimant sous couvert d’anonymat aux journalistes conformément aux règles de base établies par le gouvernement, ont attribué la majorité des violations à la confusion parmi la main-d’œuvre et à un manque de compréhension commune des normes d’interrogation.

Ils ont déclaré que le bureau avait apporté des changements importants depuis lors, notamment en rendant obligatoire la formation et la refonte de son système informatique afin que les responsables du FBI doivent désormais saisir une justification de la recherche dans leurs propres mots plutôt que de s’appuyer sur un menu déroulant avec des options pré-remplies.

L’un des responsables a déclaré qu’un audit interne d’un échantillon représentatif de recherches a montré une augmentation du taux de conformité de 82% avant la mise en œuvre des réformes à 96% par la suite.

Le nouvel ordre public montre également que l’Agence de sécurité nationale a obtenu l’approbation du tribunal de surveillance l’année dernière pour utiliser une technique de collecte de renseignements nouvelle et sensible, bien que les détails restent expurgés. Une deuxième ordonnance non scellée montre qu’en 2021, le tribunal a approuvé une demande du FBI d’utiliser pour la première fois une technique de surveillance particulière contre des « personnes non américaines », bien que les détails soient à nouveau expurgés.