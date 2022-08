FBI : les données de l’ordinateur portable du tireur du centre commercial ne peuvent pas être récupérées

GREENWOOD, Ind. (AP) – Les données ne peuvent pas être récupérées de l’ordinateur portable de l’homme de 20 ans qui aurait tiré sur cinq personnes dans un centre commercial de la banlieue d’Indianapolis, tuant trois d’entre elles, a annoncé jeudi le FBI.

Les agents n’ont pas pu récupérer les données de l’ordinateur portable trouvé dans le four du tireur, a déclaré Herb Stapleton, l’agent spécial en charge du bureau du FBI à Indianapolis, lors d’un point de presse.

Le tireur, Jonathan Douglas Sapirman, 20 ans, de Greenwood, a placé son ordinateur portable dans le four de son appartement avec une canette de butane avant de partir pour la fusillade, a indiqué la police. Le four était allumé et réglé sur une température élevée.

La chaleur du four a endommagé l’ordinateur portable au-delà de l’analyse médico-légale, a déclaré Stapleton.

Le FBI essaie toujours d’analyser le téléphone portable que la police a déclaré que Sapirman avait laissé tomber dans les toilettes d’un centre commercial avant d’ouvrir le feu dans l’aire de restauration le 17 juillet, a déclaré Stapleton.

Le FBI et la police de Greenwood, en essayant de déterminer le motif des actions de Sapirman, travaillent également à analyser ses médias sociaux et sa présence en ligne pour potentiellement découvrir un motif de la fusillade, a déclaré Stapleton.

Un couple marié d’Indianapolis a été tué dans la fusillade – Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans – et Victor Gomez, 30 ans, également d’Indianapolis, ont annoncé les autorités. Une femme et une fille de 12 ans qui ont été touchées par des éclats d’obus ont été blessées lors de l’attaque, a indiqué la police.

Sapirman a été abattu par un passant armé, Elisjsha Dicken, 22 ans, de Seymour, a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison. L’action rapide de Dicken était “rien de moins qu’héroïque”, a déclaré Ison.

The Associated Press