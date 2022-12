FBI : Forte augmentation du nombre d’adolescents ciblés par la “sextorsion” en ligne

WASHINGTON (AP) – Le FBI a tiré la sonnette d’alarme lundi à propos d’une augmentation explosive du nombre d’adolescents ciblés en ligne et extorqués d’argent après avoir été amenés à envoyer des images sexuellement explicites.

Au moins 3 000 enfants, pour la plupart des adolescents, ont été victimes de stratagèmes liés à plus d’une douzaine de suicides cette année, une ampleur que les autorités américaines n’ont jamais vue auparavant, ont déclaré des responsables du ministère de la Justice. Beaucoup pensent qu’ils discutent en ligne avec des enfants de leur âge, mais sont rapidement manipulés pour envoyer des images explicites, puis soumis à un chantage pour de l’argent avec des menaces de publier les images, a déclaré le FBI.

La plupart des victimes ont entre 14 et 17 ans, mais des enfants aussi jeunes que 10 ans ont été ciblés.

Le FBI a déclaré qu’il émettait maintenant l’alerte nationale de sécurité publique, car les enfants pourraient passer plus de temps en ligne alors que les écoles ferment pour les vacances d’hiver.

Il y a eu une multiplication par dix des rapports depuis l’année dernière, et il y a probablement plus de victimes qui ne se sont jamais manifestées, ont déclaré des responsables du FBI. L’embarras et la honte peuvent les empêcher de demander de l’aide.

“Les victimes peuvent avoir l’impression qu’il n’y a pas d’issue – c’est à nous tous de les rassurer qu’elles n’ont pas de problèmes, qu’il y a de l’espoir et qu’elles ne sont pas seules”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, dans un communiqué.

On pense que bon nombre des stratagèmes actuels proviennent d’escrocs basés dans des pays d’Afrique de l’Ouest comme le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Les suspects se présentent généralement comme des enfants du même âge, utilisant souvent la photo de profil d’une fille. Cela se produit souvent sur de grandes plateformes comme Instagram ou Facebook, mais peut aussi être sur des jeux ou des chats vidéo, ont déclaré les autorités.

L’alerte est destinée à mettre le problème sous les projecteurs du public, afin que les enfants puissent se sentir plus à l’aise de se manifester et que les adultes puissent les aider à apprendre à repérer les fausses identités et à rejeter toute personne demandant des images explicites, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite du ministère de la Justice. chambre criminelle.

Le Département de la sécurité intérieure s’efforce également de retracer les faux comptes jusqu’à leur source, a déclaré Steve Francis, directeur exécutif par intérim de Homeland Security Investigations. Il n’est pas clair si les procureurs fédéraux avaient intenté des poursuites liées aux escroqueries.

Les tactiques utilisées par ceux qui se cachent derrière les faux comptes deviennent de plus en plus agressives et les cas se multiplient dans le monde entier, ont déclaré les défenseurs.

“Il s’agit d’une crise croissante et nous avons vu la sextorsion dévaster complètement les enfants et les familles”, a déclaré Michelle DeLaune, PDG du National Center for Missing and Exploited Children. “La meilleure défense contre ce crime est de parler à vos enfants de ce qu’il faut faire s’ils sont ciblés en ligne.”

Lindsay Whitehurst, Associated Press