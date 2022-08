FBI, Albuquerque, Serena Williams : votre briefing du mardi soir

5. L’élection présidentielle au Kenya a été une compétition féroce et est resté trop proche pour appeler.

La plupart des 22 millions d’électeurs inscrits du pays étaient susceptibles de choisir entre William Ruto, 55 ans, l’actuel vice-président et champion autoproclamé de la « nation hustler », et Raila Odinga, un gauchiste de 77 ans dans sa cinquième candidature. pour la présidence.

Tous deux sont des produits du système politique kenyan rongé par la corruption, mais affirment qu’ils peuvent le transformer s’ils sont élus.

Les sondages sont fermés et les résultats devraient commencer à arriver plus tard dans la semaine avec, presque inévitablement, des allégations de truquage de la part du perdant.

Dans d’autres nouvelles internationales, Séoul a été frappée du jour au lendemain par certaines de ses plus fortes précipitations depuis des décennies ; au moins neuf personnes ont été tuées. Et la moitié sud de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles se sont préparées à des températures plus torrides.