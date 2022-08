FBI : 5 miliciens accusés d’avoir pris d’assaut le Capitole

Cinq hommes de Floride affiliés à une milice appelée “B Squad” ont été arrêtés pour avoir participé à l’attaque d’une foule contre le Capitole américain, empêchant le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020, ont annoncé mercredi les autorités fédérales.

Selon l’affidavit d’un agent du FBI, des membres de la “B Squad” ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, alors qu’ils portaient un équipement anti-émeute et étaient armés de matraques métalliques, de couteaux, de spray chimique et de cannes. Les membres du groupe se sont joints à la foule dans une poussée de «poussée» contre les policiers qui tentaient de sécuriser un tunnel sur la terrasse inférieure ouest, indique l’affidavit.

Les agents ont finalement repoussé la foule après plus de deux heures de violence à l’intérieur du tunnel. Plus de 100 policiers ont été blessés au Capitole le 6 janvier.

Le FBI affirme que les cinq accusés inculpés ensemble sont des adhérents auto-identifiés du mouvement de milice «Three Percenters», qui fait référence au mythe selon lequel seuls 3% des Américains ont combattu dans la guerre d’indépendance contre les Britanniques. Les hommes sont membres d’un groupe appelé Guardians of Freedom et d’un sous-groupe appelé “B Squad”, selon l’affidavit d’un agent du FBI.

Une plainte pénale accuse quatre des accusés d’un chef d’accusation d’ingérence avec un agent des forces de l’ordre lors d’un trouble civil. Il s’agit de Benjamin Cole, 38 ans, de Leesburg ; John Edward Crowley, 50 ans, de Windermere ; Brian Preller, 33 ans, de Mount Dora; et Jonathan Rockholt, 38 ans, de Palm Coast.

Eux et un cinquième accusé – Tyler Bensch, 20 ans, de Casselberry – sont également accusés de délits d’entrée et de séjour dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint et de conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint.

Crowley, Rockholt et Bensch ont été arrêtés en Floride, où un magistrat fédéral a ordonné leur libération après leurs premières comparutions devant le tribunal mercredi. Les avocats des trois hommes n’ont pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

Cole a été arrêté à Louisville, Kentucky. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas immédiatement un avocat pour lui.

Preller a été arrêté à Hardwick, dans le Vermont, et a été libéré après sa première comparution devant le tribunal de Rutland. Un avocat de Preller a refusé de commenter les accusations.

Un dépliant envoyé aux membres de la “B Squad” deux semaines avant l’émeute annonçait un voyage en bus “Marche pour Trump” à Washington pour le rassemblement “Stop the Steal” le 6 janvier, selon l’affidavit. Il indique que le dépliant a encouragé les membres des Gardiens de la liberté à “se déployer” et à aider à protéger les personnes lors du rassemblement, où le président de l’époque, Donald Trump, s’est adressé à une foule de partisans.

Un homme identifié par le FBI uniquement comme “B Leader” a coordonné le voyage du groupe de la Floride à Washington et a réservé un bloc de chambres dans un hôtel près du Capitole. Lui, les cinq accusés inculpés dans la plainte et environ 40 autres membres de la “B Squad” sont restés au même étage de l’hôtel à la veille de l’émeute, selon le FBI. “B Leader”, qui n’est pas l’un des cinq accusés arrêtés, a également pris la parole lors d’un rassemblement au Freedom Plaza de Washington le 5 janvier 2021, selon l’affidavit.

Plus de 850 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Le ministère de la Justice affirme que plus de 260 accusés ont été accusés d’avoir agressé ou entravé l’application de la loi au Capitole.

Près de 400 accusés de l’émeute du Capitole ont plaidé coupable ou ont été condamnés par un juge ou un jury après des procès. Plus de 240 ont été condamnés, dont environ la moitié ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à plus de sept ans.

Michael Kunzelman, Associated Press