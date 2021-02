Deux agents du FBI ont été tués et trois ont été blessés dans une fusillade tôt mardi alors que des agents purgeaient un mandat d’arrêt dans une affaire d’exploitation d’enfants en Floride, selon le FBI. Le suspect est également décédé lors de l’impasse, selon le bureau.

À 6 h 04, le FBI et des agents de plusieurs agences purgeaient un mandat d’arrêt dans le complexe d’appartements Water Terrace à Sunrise, en Floride, lorsque le suspect à l’intérieur a commencé à tirer, selon Otishia Browning-Smith, une porte-parole du département de police de Sunrise. Le suspect, qui n’a pas été identifié, s’est alors barricadé à l’intérieur de la résidence.

« Une équipe d’agents des forces de l’ordre était là pour exécuter un mandat de perquisition ordonné par un tribunal fédéral dans le cadre d’une affaire de crimes violents contre des enfants », a déclaré le FBI.

Deux des agents blessés ont été emmenés dans des hôpitaux pour y être soignés et se trouvaient dans un état stable, a déclaré l’agent spécial du FBI Miami Michael D. Leverock à Associated Press, ajoutant que les noms des agents décédés ne seront pas communiqués immédiatement.

« Conformément à la politique du FBI, l’incident de la fusillade fait l’objet d’une enquête de la Division d’inspection du FBI. Le processus d’examen est approfondi et objectif et est mené aussi rapidement que possible dans les circonstances », a déclaré le FBI.

Interrogé sur le nombre de coups tirés, Browning-Smith a répondu « il y en avait trop pour les compter ».

Julius McLymont, dont la maison borde le complexe d’appartements, a déclaré à l’Associated Press que des coups de feu avaient éclaté avec environ quatre coups de feu vers 6 heures du matin.

Il pensait que c’était une voiture qui se retournait contre lui, mais environ deux minutes plus tard, il a entendu une autre salve d’environ cinq coups de feu. Il est sorti et a regardé par-dessus sa clôture alors que les voitures de police et les ambulances se précipitaient. Puis il a vu des agents travailler sur quelqu’un gisant par terre, qui a ensuite été chargé dans une ambulance.

Une équipe SWAT est apparue ensuite, avec des officiers enfilant un équipement anti-émeute. Puis ils ont fait le tour du bâtiment en criant «va, va, va».

McLymont a déclaré qu’il ne pouvait pas voir l’appartement où la fusillade a eu lieu depuis son emplacement.

La vidéo de la scène montre plusieurs agences d’application de la loi envahissant le quartier du sud de la Floride, à seulement 17 km de Fort Lauderdale.

Le département de police de Sunrise a annoncé que plusieurs routes avaient été fermées en raison de la forte présence policière sur Twitter. Quelques heures plus tard, le département a déclaré que la scène était sûre, mais a exhorté les habitants à rester à l’intérieur en raison de « l’enquête en cours ».

Un autre grand groupe d’agents s’est réuni devant un hôpital de Fort Lauderdale où des victimes ont été emmenées, montre des vidéos.

Les opérations de mandat se sont révélées particulièrement dangereuses pour les agents du FBI.

En décembre, un agent du FBI a été blessé alors qu’il purgeait un mandat près d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Derick Pacheco-Garcia, 32 ans, a par la suite été accusé d’agression contre un agent fédéral et de criminel en possession d’une arme à feu. En 2008, l’agent spécial du FBI Sam Hicks a été mortellement abattu alors qu’il purgeait un mandat près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans le cadre d’une enquête sur un groupe de trafic de drogue violent.

Le procureur général par intérim Monty Wilkinson a été informé de la fusillade et surveillait de près la situation mardi, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

La perte des deux agents mardi matin a marqué le jour le plus meurtrier pour le bureau depuis 2013 lorsque deux agents sont morts lors d’exercices d’entraînement pour l’équipe d’élite de sauvetage des otages du FBI.

Dernières mises à jour du COVID-19:Les hôpitaux ont averti de ne pas réserver de vaccin aux riches; la plupart des soignants des foyers de soins refusent le vaccin

Contribuer: The Associated Press

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg