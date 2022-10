Fazel Atrachali joue dans la victoire de Puneri Paltan sur les guerriers du Bengale

Le capitaine Fazel Atrachali a mené de front avec six points de tacle alors que Puneri Paltan a réalisé une performance fougueuse en seconde période pour enregistrer un triplé de victoires dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) après avoir battu les Bengal Warriors 27-25 au Vendredi, le stade couvert Shree Kanteerava.

Alors qu’Atrachali excellait en défense, le raider Aslam Inamdar a joué le rôle principal en attaque, marquant cinq points.

Maninder Singh a effectué quelques raids alors que les Bengal Warriors prenaient les devants à 6-5 à la 6e minute. Cependant, Fazel Atrachali a taclé Maninder peu de temps après et a égalisé les scores à 6-6.

Les Warriors étaient sur le point d’obtenir All Out, mais le défenseur Girish Maruti Ernak et le polyvalent Manoj Gowda sont venus à la rescousse et ont aidé leur équipe à prendre les devants à 12-9 à la 14e minute. Aslam Inamdar a eu du mal à percer l’unité de défense des Warriors alors que l’équipe du Bengale menait 15-11 à la fin de la première mi-temps.

Les Puneri Paltan ont joué avec plus de détermination en seconde période, mais les Warriors ont réussi à garder le nez devant à 17-15 à la 27e minute. Cependant, Sombir a taclé Shrikant Jadhav et Akash Shinde a effectué un raid peu de temps après pour égaliser les scores à 17-17.

Les deux équipes ont continué à échanger des points avant que le Puneri Paltan ne tacle Rohit pour infliger un All Out et prendre une grosse avance à 24-20. Fazel Atrachali a également intensifié son jeu alors que le Puneri Paltan a continué à rester en tête à 27-22 à la 39e minute.

Le Raider Mohit Goyat a marché prudemment et a finalement remporté une victoire complète pour l’équipe de Pune.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici