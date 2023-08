Faye Winter montre sa «vraie peau» alors qu’elle révèle les dommages causés par le soleil

FAYE Winter s’est démaquillée aujourd’hui pour montrer aux fans les dégâts du soleil sur son visage.

La jeune femme de 28 ans, qui est apparue sur Love Island en 2021, a révélé qu’elle essayait un nouveau régime de beauté pour régler l’apparence de son front après s’être gravement brûlée en vacances.

Faye a dit à ses fans: « Si vous vous en souvenez, je suis venue sur mes histoires et j’ai parlé de ce peu de dommages causés par le soleil sur mon front.

« Je l’ai depuis des lustres, je me suis brûlé aux Maldives, je ressemblais à un béluga, toute cette partie de mon visage a explosé.

« Oh et ne me crois pas mais je suis entré un jour et ma mère a dit qu’est-ce que tu as fait à ton front. Tu sais que c’est mauvais quand ta mère en parle. Je n’ai rien dit et elle a dit « tu as un gros bleu ».

Elle a ensuite révélé le régime en sept étapes qu’elle envisage de suivre après avoir rendu visite à Charlotte à l’esthétique CCS dans le Devon.

Faye a déménagé dans son comté d’origine après sa rupture avec Teddy Soares, aux côtés de son chiot Bonnie.

Le couple partageait une maison ensemble avant de mettre fin à leur relation plus tôt cette année, au grand choc des fans.

Faye, a décidé de mettre fin à sa relation de 18 mois avec Teddy, 26 ans, après l’échec des pourparlers de crise entre les deux.

Montrant son nouveau pad, Faye a dit à ses abonnés: «Bienvenue chez nous. Cette fois, nous ne voulions que des espaces ouverts et de la lumière.

«Ce mois-ci, il a été question de donner la priorité à la mienne et à l’endroit sûr et à la maison de Bonnie ensemble. Je pense que nous avons obtenu exactement ce que nous voulions.

« Je n’avais jamais vécu seule auparavant, donc j’étais naturellement inquiète à l’idée de me sentir seule, mais la vérité est que je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie !

« La vie est une question de choix, des choix dont nous ne pouvons pas être certains du résultat, mais le choix d’être de retour dans le Devon est quelque chose que j’ai si bien compris, je suis à nouveau une version heureuse de moi-même, en fait je me sens à nouveau comme moi. »

