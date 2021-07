Faye Winter et Co prouvent que Love Island est leur pire lavement

BIEN, quel « triomphe » pour la diversité et l’inclusion sont alors ces nouveaux Love Islanders.

Court, grand, fin, rond, épais. . . plus épais.

Les candidats de Love Island semblent plus concentrés sur la soif de gloire, d'argent et d'attention que sur nous divertir

Il y a une fille qui s’appelle Rachel qui marche un peu comme Groucho Marx, un gars avec un pied bot nommé Hugo et une autre dont le cerveau ne peut accepter que les appels entrants.

Il s’agit de Brad, un ouvrier du Northumberland.

Un original rare et authentique de Love Island, qui a une mâchoire carrée et des yeux bleus à envier, mais une voix comateuse et aucun intérêt pour personne d’autre, ce qui signifie que les filles pourraient aussi bien engager l’un des sacs de fèves dans une conversation séduisante.

Des heures, des jours, le reste de la série, ce garçon pourrait joyeusement parler de lui-même et de ce qu’il « ganna faire » si ITV2 lui donnait une demi-chance.

Heureusement, les éditeurs de Love Island semblent faire un bien meilleur travail que les bookers de l’émission, qui ont encombré les téléspectateurs avec des candidats qui pourraient bien paraître sur le papier mais qui sont exactement le contraire du divertissement léger dans la pratique.

Évasion chanceuse

Un groupe sournois, maussade, vaniteux et tendu pour la plupart, qui semble être venu à Love Island pour de mauvaises raisons et qui ont tous soif de gloire, d’argent, d’attention ou, dans le cas de Faye, un chirurgien colorectal myope.

« Le genre de personne que je recherche », a-t-elle expliqué avec sérieux, « C’est quelqu’un qui peut littéralement me déchirer un nouveau trou. »

Je lui souhaite bien évidemment de réussir ses recherches et j’espère que Channel 4 ramènera des corps embarrassants pour faire face aux retombées.

Mais Faye perd probablement son temps sur cette série de Love Island, où le ton a été donné, dès le premier jour, par Shannon qui s’est décrite comme « un brûleur lent » juste 24 heures avant d’être retirée de la série pour toujours.

Le brûleur le plus rapide de la série, ironiquement.

Bien que je ne puisse m’empêcher de penser que Shannon a eu une chance de s’échapper étant donné l’assemblage de mecs veules et enfantins qui, jusqu’à l’arrivée de Millie et Lucinda, semblaient tous préférer la compagnie de l’autre à la véritable affaire de « se mettre en couple » avec les filles.

Attention, il est difficile d’être trop critique envers Brad, Jake, Toby, Hugo et Aaron.

Produits de leur âge indigné et surabondant, les gars marchaient sur des œufs avec ces filles cosmétiquement améliorées depuis le début, car ils semblaient toujours chercher une raison pour gémir ou jouer la victime et en ont finalement trouvé une quand Hugo a légèrement exagéré. insisté sur le mot « faux ».

Des scènes laides et larmoyantes et une conférence sévère de Sharon ont suivi.

Bizarrement, malgré toutes les preuves, je ne pense pas avoir jamais vu un groupe d’insulaires de l’amour qui restent aussi convaincus de leur charme et de leur beauté.

Une grosse erreur de leur part.

Ils sont sans grand-chose du premier et pas dans la même ligue que la foule Too Hot To Handle quand il s’agit de ce dernier.

Certaines âmes vertueuses nieront les questions d’apparence, bien sûr, mais c’est le cas sur Love Island. Beaucoup.

En fait, se moquer des belles personnes se ridiculisant était sans doute la principale attraction de Love Island.

Rire de personnes moins attirantes et légèrement désagréables n’est pas aussi amusant, ce qui est l’une des raisons, avec l’histoire tragique récente de la série, pour laquelle le narrateur Iain Stirling a du mal à tirer le moindre rire de cette série.

Un autre est l’absence d’un couple de nouveautés bien adapté et attachant, qui gagne normalement les 50 000 £.

Au cours des années précédentes, il a produit des personnages comme Jack et Dani.

Dans celui-ci, la chose la plus proche qu’il a est Liberty et Jake.

Leurs regards se croisèrent. Leurs lèvres se touchèrent. Ses joues s’entrouvrirent. Un pet a éclaté. La piscine ondulait.

Et puis il a roucoulé: « Vous pouvez mâcher ça. »

Mais bon, au moins c’est diversifié et inclusif.

Une Anne de peu de mots

OBTENIR Anne Robinson pour animer Countdown est la pire chose qui soit arrivée aux consonnes depuis que S4C a abandonné l’épisode de vendredi de Pobol y Cwm.

Une semaine et demie, j’ai regardé sa nouvelle machine à sous « mort dans l’après-midi » et je pense avoir vu ses lèvres bouger deux fois.

Nouvelle animatrice rigide du compte à rebours de Channel 4, Anne Robinson

Pendant ce temps, Rory Bremner n'a pu sortir « FRIGID » que lorsqu'on lui a donné « IODYGRIAF » sur le tableau des lettres

Bien que je ne prêterais pas serment sur celui-là, parce que la femme est si rigide qu’elle fait que Davros, le Seigneur des Ténèbres de Skaro, ressemble à Lee Evans avec les jappements de caféine.

En fait, je ne peux même pas être sûr que le petit clin d’œil « coquet » d’Anne, à la fin de chaque épisode, ne soit pas généré par un choc ECT de la galerie de production.

Dans des circonstances normales et dans des temps plus simples, bien sûr, vous vous demanderiez comment Channel 4 a pu nommer quelqu’un d’aussi manifestement inadapté au travail, ou même vu en plein jour.

Mais après avoir rempli la chaise du présentateur avec six mecs d’affilée, je suppose que cela s’est réduit à un simple tirage au sort entre Gloria Hunniford et Anne qui, sans se contracter un muscle, n’arrête pas de croasser: «Nous avons trois filles qui font le compte à rebours. «

Ce que la brillante Rachel Riley et l’imperturbable Susie Dent ressentent à propos de ce nouvel arrangement et de sa prestation « gottle o’geer » est ouvert à la conjecture, bien sûr.

Ils font tous les bons bruits, mais pour ces yeux cyniques, au moins, ils ressemblent horriblement à des femmes qui sont tombées dans la chambre funéraire de Toutankhamon pour trouver que la seule chose qu’elle contient est le masque mortuaire d’Anna Wintour.

Ou, comme l’a dit Rory Bremner de Dictionary Corner, lorsque le tableau des lettres l’a confronté à IODYGRIAF : « Vous êtes coincé avec FRIGID, j’en ai peur ».

Réponse de la semaine MEILLEURE réponse au quiz de la semaine, Tipping Point, Ben Shephard : « Le jeu d’équipe de polocrosse combine des éléments de polo avec quel autre sport ? Mike : « Noughts and crosses. » Ce qui ferait mieux d’être un sport de démonstration aux Jeux olympiques de Tokyo, ou je boycotte.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING Point, Ben Shephard : « Lancé au Royaume-Uni en 2014, l’association caritative Veganuary encourage les gens à manger des aliments végétaliens au cours de quel mois ? »

Steven : « Octobre. »

Point de basculement Ben Shephard n'a pas pu obtenir une réponse sensée de son invité

The Chase : Celebrity Special, Bradley Walsh : « Quel grand pays asiatique est le C dans l’acronyme BRIC ?

Adam Gemili : « La Russie. »

Et Bradley Walsh : « L’autoportrait à l’oreille bandée de Van Gogh a été créé avec quel type de peinture ?

Dave Johns : « Peinture jaune. »

Irritations télévisées aléatoires

Les discussions sur l’argent de KATHY BURKE dégénèrent rapidement en exactement le genre de propagande politique infantile et grossière qui mérite la privatisation de Channel 4.

Le One Show se noie dans la dignité éveillée.

Money Talks de Kathy Burke est The One Show qui se noie dans la dignité éveillée

Comedy Central imagine Yesterday, Today & The Day Before a remporté une compilation «Best Bits».

Le commentateur d’ITV, Sam Matterface, sonnant désespérément hors de sa profondeur lors du festival régional des coups de pied au ballon.

Et la nouvelle animatrice de C4, Anne Robinson, a demandé à une candidate au détective d’un magasin : « As-tu un gentil petit ami ? »

Anne, ma chérie, c’est Countdown, pas la foutue course de dragsters de RuPaul.

Grands aperçus de l’Euro 2020

ROY KEANE : « C’est une copie conforme du premier objectif. Cela ne va tout simplement pas aussi large.

Eni Aluko : « L’Angleterre a eu cette chance quand le miss de Muller est entré. »

L'expert Roy Keane a déclaré : " Ceci est une copie conforme du premier but. Ça ne va pas aussi large'

Steve Wilson : « Ce match est vraiment tout ou rien pour le Pays de Galles, à moins qu’il ne s’agisse d’un match nul. »

Sous-titre DEAF du tournoi. Gary Lineker : « Ce sera un après-midi difficile pour la défense hongroise. »

Ce qui est devenu: « Ça va être un après-midi difficile pour Gary pendu en défense. »

TV Or

Terry Venables, étonnamment touchant de SKY Documentaries : A Man Can Dream.

Sophie : A Murder In West Cork, sur Netflix, même si c’est au moins une heure de trop.

Terry Venables : A Man Can Dream est un documentaire étonnamment touchant

BBC3’s High: Confessions Of An Ibiza Drug Mule, détaillant la stupidité déconcertante des soi-disant « Pérou Two ».

Boris Becker rompt son commentaire sur Wimbledon pour dénoncer les tatouages, les réseaux sociaux et tout ce qui l’irrite.

Et la très indignée Sharon venant avec la vantardise la plus vide de l’histoire de Love Island: « Je me démarque déjà à Didcot, merci. »

Ouais, bébé ! Aujourd’hui Didcot, demain Abingdon et Wantage aussi.

Sosie de la semaine

Peter Crouch, à gauche et Mr Lynch du dessin animé Home Movies

Le gagnant de cette semaine est l’animateur dérivé du football Peter Crouch et M. Lynch du dessin animé Home Movies. Envoyé par la reine Reenie.

Quiz TÉLÉ. Qui a dit la semaine dernière : « Un jour tu veux des Snickers, le lendemain je veux un Twix ou un Kit-Kat. Je les veux tous. »

A) Toby de Love Island, décrivant les femmes ?

B) Piers Morgan, décrivant le petit-déjeuner ?

Mensonges et illusions

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine.

Love Island, Aaron : « Les filles confondent souvent ma confiance en moi avec de l’arrogance. »

Love Island's, Aaron dit: « Les filles confondent souvent ma confiance avec de l'arrogance »

Love Island, Shannon : « Je Instagram, je YouTube, je joue, je Twitch, je joue aux cartes, je DJ. Je suis une fille aux multiples talents. (Détails, s’il vous plaît.)

Et Celebrity Karaoke Club, Tanya Bardsley : « J’ai besoin d’oxygène fou ou quelque chose du genre. »

Désolé, madame.

Vous avez déjà assez volé.