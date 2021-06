Faye Winter de Love Island soutient qu’elle est géniale au lit mais a trop peur d’avoir des relations sexuelles devant la caméra

Faye Winter de LOVE Island a insisté sur le fait qu’elle est géniale au lit – mais il est peu probable qu’elle montre son côté sauvage parce qu’elle a trop peur de bouleverser sa famille.

La responsable des locations de 26 ans du Devon a admis qu’elle ne voulait pas être exclue de la volonté de ses parents – elle prévoit donc de les garder fiers.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Instagram

Faye Winter a dit qu’elle ne voulait pas être coupée de la volonté de ses parents[/caption]

S’adressant à The Sun Online et à d’autres médias avant le lancement, elle a déclaré : « Ma famille me soutient énormément, j’ai beaucoup de chance. Ce que je ferai et ne ferai pas n’a pas été une conversation que nous avons eue autour de la table du dîner, je ne mentirai pas.

« Mais je suis très conscient que ma sœur et moi sommes dans le testament et je veux toujours avoir 50% des parts, donc je ne peux pas faire grand-chose dont ils ne seront pas fiers. »

Dans son intro VT pour la série, Faye s’est vantée d’être géniale au lit et nous a dit : « Nous devons tous nous soutenir. »

ITV

L’agent de location s’est vanté d’être super au lit[/caption]

Instagram

Faye dit qu’elle a besoin de rencontrer un homme parce qu’elle a plus de 25 ans[/caption]

Cependant, elle a rapidement ajouté: « Je ne vais pas m’engager ou ne rien faire dans la chambre. »

Bien qu’elle dise qu’elle ne voudrait contrarier personne, elle a laissé entendre qu’elle pourrait finir par marcher sur quelques orteils parce qu’elle est dans l’émission pour rencontrer quelqu’un.

Elle a prévenu : « Tout le monde doit se rappeler que nous allons sur Love Island. Malheureusement, je suis de l’autre côté du 25, nous sommes au-dessus de cette falaise, nous devons donc trouver cet homme.

Love Island commence à 21h le lundi 28 juin sur ITV2 et ITV Hub. Les épisodes sont disponibles le lendemain matin sur BritBox

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island