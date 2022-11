Faye Winter de Love Island s’en prend à d’autres stars qui signent des contrats de mode rapides avec beaucoup d’argent

FAYE Winter a jeté de l’ombre sur les autres stars de Love Island qui ont signé de gros contrats de mode rapide après leur passage dans la villa.

La star de télé-réalité, 27 ans, est devenue célèbre lors de la septième série de l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière.

Faye de Love Island a frappé ses collègues stars qui signent des offres de mode rapide après le spectacle

Faye a fait campagne pour divers organismes de bienfaisance pour les droits des animaux

Faye a continué à faire un certain nombre de choses incroyables depuis son passage sur Love Island.

Elle a fait campagne pour des associations caritatives pour les animaux telles que Guide Dogs UK et Peta, tandis que d’autres telles que Molly-Mae Hague, 23 ans, et Gemma Owen, 19 ans, ont lancé leurs propres gammes de vêtements.

L’ancienne agente immobilière pense que ses efforts ne sont parfois pas assez reconnus par les autres.

Faye a déclaré: «C’est difficile parce que je n’ai pas l’impression qu’il y a suffisamment de lumière sur les gens qui font des choses incroyables comme culminer au Parlement et pouvoir apporter un côté de cruauté envers les animaux et mes soins aux animaux.

«Je suis une star de la campagne des chiens-guides, c’est la première chose que j’ai faite quand je suis sorti de Love Island et vous savez que personne ne voulait voir cela comme une grande réussite parce qu’ils ne pouvaient pas le coller partout que c’était une somme à six chiffres. , il n’y a pas d’argent dedans, je ne suis pas payé pour ça.

“C’est uniquement dû à moi et à ma passion”, a ajouté Fay au Mirror.

Cependant, la star comprend pourquoi ceux qui ont été sur Love Island en profiteraient pour signer un énorme contrat avec des marques populaires.

Fay a déclaré: «Personnellement, je n’aime pas la mode rapide.





“Je n’aime pas la fast fashion parce que je ne suis pas d’accord avec ça, mais il y a des gens qui ne portent que PrettyLittleThing et Oh Polly, donc ça a du sens pour eux et ils adorent cette marque.

« Vous devez les applaudir autant que les gens nous applaudissent.

“Ce serait bien de pouvoir voir des gens applaudir plus fort ceux qui font des choses qui ne sont peut-être pas considérées comme de si grandes réalisations.”

Après que Molly-Mae ait quitté la villa en 2019, nous avons rapporté comment elle avait conclu un accord de 500 000 £ avec PLT. L’année suivante, un contrat encore plus lucratif de 600 000 £ lui est parvenu.

Cette année, la fille de Michael Owens, Gemma, qui s’est récemment séparée de Luca Bish, a signé un contrat à six chiffres avec la même marque.

Cela vient après que Faye ait posé seins nus dans le centre de Londres pour une manifestation Peta pour les animaux marins.

La star de la télé s’est peinte en épaulard dans le cadre du photocall qui a eu lieu à Piccadilly Circus ce week-end.

L’amoureuse des animaux Faye a déjà montré son soutien à l’organisme de bienfaisance plus tôt cette année après avoir posé dans le cadre de la campagne Faux Bear Fur de Peta.

La star de télé-réalité a posé dans le cadre de la campagne Faux Bear Fur de Peta.

Gemma a signé un gros contrat avec PrettyLittleThing après son passage à la villa plus tôt cette année

Faye s'est déshabillée et a peint son corps comme un épaulard dans le cadre d'une campagne pour les droits des animaux au cours du week-end

Faye et son petit ami Teddy, qui se sont rencontrés dans l'émission l'année dernière, sont toujours aussi forts