Faye Winter de Love Island répond aux rumeurs de romance avec Toby Aromolaran 5 mois après sa séparation de l’ex Teddy Soares

La beauté de LOVE Island, Faye Winter, a abordé les rumeurs de romance avec la co-star Toby Aromolaran cinq mois seulement après sa séparation de son ex petit ami Teddy Soares.

Cela vient après que Faye et Teddy se soient mis à parler après avoir apprécié un dîner après avoir filmé un épisode de son émission YouTube en avril.

Faye, 28 ans, et sa co-vedette Toby, 24 ans, sont ensuite apparus ensemble dans Love Island’s Aftersun le week-end dernier, où elle a fait allusion à une nouvelle romance.

Cependant, la beauté du Devon a remis les pendules à l’heure et a confirmé qu’il n’y avait pas d’étincelles entre elle et son meilleur ami Toby.

S’adressant exclusivement à The Sun, Faye a déclaré: « Ils me connaissent [her ex-Islanders] et Toby sont des amis incroyables – je suis tellement reconnaissant de sortir de la série avec les amis incroyables que je me suis fait.

« Ces gens ont vu tout mon parcours et ils m’aiment pour moi et pour sortir de l’émission avec les amis que j’ai, il y a eu beaucoup de jugement sur moi mais j’ai toujours dit, sauf si tu es mon ami et que tu veux pour porter ce jugement sur moi, alors je ne vais pas écouter.

Ils connaissent mon cœur et je leur en suis très reconnaissant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle et Toby pourraient jamais être plus que des amis, Faye a ri et a dit: « Absolument pas, ce serait juste bizarre. C’est tellement difficile parce que dès que les garçons et les filles sont amis, c’est comme si… tu dois te souvenir que Toby était l’esprit et l’ami de Teddy.

« Il n’y aurait jamais rien de plus que ça – je lui suis juste très reconnaissant. »

La beauté blonde a laissé les fans deviner si elle avait trouvé un nouvel intérêt amoureux après avoir fait allusion à une nouvelle romance dans l’émission dérivée de Love Island Aftersun dimanche.

Mais Faye nous a dit: « Je n’ai tout simplement pas entendu la question, il m’a fallu un peu de temps pour être comme quelle était la question et puis c’était Toby, il m’enroule tout le temps et dit que j’ai mis des siècles à répondre. J’étais comme ‘Toby, n’en fais pas une chose, je n’ai tout simplement pas entendu la question’.

« Ensuite, ils ont dit » oh, oh, c’est ce que vous demandez « .

«Pas de romance sur les cartes, pas une minute. Ce n’est tout simplement pas une partie de ma vie que je regarde en ce moment.

« Il m’a fallu deux ans pour être vu comme faisant le bien et utilisant ma plate-forme pour faire le bien et en fait je veux prendre ce temps pour me concentrer et vraiment m’aligner sur mon bien-être animal.

«À un moment donné, je veux revenir dans la propriété, mais j’ai fait de la propriété 10 ans avant Love Island, alors il était temps pour moi de vraiment briller dans le bien-être des animaux.

«Donc, faites des campagnes avec du yoga pour chiots et des campagnes avec du remplissage et essayez de faire changer les législations, essayez de faire une différence. J’essaie juste de m’aligner là-dessus.

Faye a précédemment parlé de prendre du temps hors de la scène des rencontres pour apprendre à s’aimer.

La star a admis qu’elle se sentait plus confiante maintenant après son retour dans le Devon, entourée de ses proches.

Elle a déclaré: «J’ai l’impression d’y arriver définitivement, j’ai l’impression de retourner dans le Devon – quand vous vivez quelque part et que vous n’avez personne autour de vous qui soit vos amis ou votre famille.

« Cela va évidemment prendre un coup massif sur votre confiance. Je n’avais pas réalisé que je n’avais jamais quitté ma ville natale, donc je n’avais pas réalisé à quel point cela affecterait ma confiance, ne pas avoir ce soutien.

« Mais maintenant que je suis de retour à la maison, j’ai l’impression qu’un poids a été enlevé de mes épaules et je sens que je peux me détendre et vraiment redevenir moi-même. »

Cela vient après que Faye a admis qu’elle avait lutté avec des jours « difficiles » après sa rupture déchirante avec Teddy Soares.

Une source nous a dit : « Faye fait de son mieux pour rester super positive – sa carrière est à un niveau record et elle travaille sur un certain nombre de projets qui lui tiennent extrêmement à cœur. Cela dit, elle n’est qu’humaine et a ses bons et ses mauvais jours.

Faye et Teddy ont décidé de mettre fin à leur relation de 18 mois le mois dernier après l’échec des pourparlers de crise.

Le couple s’est rencontré lors de la série 2021 de Love Island, mais a maintenant quitté le manoir d’un million de livres sterling dans lequel ils vivaient ensemble.

La beauté basée dans le Devon a déclaré qu'elle était heureusement célibataire

Faye s'est séparée de Teddy Soares en février

Toby et Chloe Burrows l'ont également appelé à quitter l'année dernière