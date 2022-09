Faye Winter de Love Island parle d’une lutte secrète après la “pause” de son petit ami Teddy Soares

Faye Winter de LOVE Island a parlé de sa lutte secrète en tant qu’influenceuse.

La publication Instagram franche de la star de télé-réalité survient quelques jours après que son petit ami Teddy Soares s’est envolé à l’étranger pour un long voyage, la laissant en larmes.

Éclaboussure

Faye Winter a dit au revoir avec émotion à son petit ami Teddy la semaine dernière alors qu’il partait à l’étranger pour un voyage mystère[/caption]

instagram/@fayhiver

Faye est la plus heureuse avec sa famille et ses amis[/caption]

Câlinant son nouveau toutou sur une plage du Devon, Faye a expliqué comment elle craignait que ses intérêts ne correspondent à ce que ses fans veulent voir.

Elle a écrit: “Je veux que vous sachiez que nous avons tous parfois l’impression de ne pas nous intégrer et que nous devons arrêter d’essayer de nous comparer aux autres, comme vous le savez tous, j’ai vraiment eu du mal avec le social, avec la pensée d’avoir constamment de nouvelles tenues et d’être dans des endroits chics pour essayer de maintenir mon engagement alors que ce n’est vraiment pas moi en tant que personne, mais inquiet, c’est ce que tout le monde veut voir.

“Moi, en tant que personne, je préférerais être à la maison avec mes proches et mes chiots ou au pub local. C’est ce qui me rend le plus heureux et comme je ne suis pas votre « influenceur » standard, cela me donne l’impression d’échouer, non seulement moi-même, mais vous tous qui avez suivi et suivi mon voyage avec moi. »

En savoir plus sur Faye Winter “DEUX DEVIENNENT TROIS” Faye Winter et Teddy Soares révèlent qu’ils sont désormais une “famille de trois” ALLUMÉ OU ÉTEINT? Faye Winter et Teddy Soares de Love Island déclenchent des rumeurs de séparation

Teddy et Faye ont révélé qu’ils avaient un chien, Bonnie, ensemble au début de ce mois après avoir été forcés de confirmer qu’ils ne s’étaient pas séparés.

Et l’insulaire a dit que le chien était son monde depuis.

Elle a poursuivi: “Je veux te laisser voir ma vie mais inquiète ce n’est pas ce que tu veux voir de moi. Bonnie a été ma vie pendant 4 semaines, et cela inclut de ne rien porter dans lequel je veux des trous et de s’assurer qu’elle est heureuse et entraînée, mais cela a été les 4 semaines les plus heureuses de tous les temps ! Je suppose que je veux juste vous remercier tous d’être toujours avec moi même quand je ne suis pas souvent là .”

Faye a récemment fondu en larmes en disant au revoir à Teddy à l’aéroport avec Bonnie.





Il est probable que Teddy sera en voyage pendant un certain temps, comme il l’a dit aux fans : “Le temps que je sois de retour à la maison, Bonnie sera tellement plus grande.”

Le beau gosse de Love Island pourrait filmer Celebrity SAS: Who Dares Wins après que nous ayons révélé qu’il s’était inscrit pour participer à l’émission de Channel 4 aux côtés de Montana Brown.

La série la plus récente, qui est actuellement diffusée, a été tournée en Jordanie et a vu la cohorte de célébrités passer des semaines à relever des défis exténuants.

Un initié a déclaré au Sun: “Ils ont fait la villa mais ce ne sera absolument rien comme ça. Les deux émissions sont aux extrémités opposées du spectre de la télé-réalité.

“Teddy et Montana sont tous les deux conscients de la difficulté de la série et sont déterminés à tenir le coup. Ne vous attendez pas à ce que l’un ou l’autre de ces deux-là lui donne quoi que ce soit de moins que tout ce qu’il a.