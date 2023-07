Faye Winter de Love Island étourdit dans une robe blanche découpée alors qu’elle fait allusion à une nouvelle romance

L’étourdissante de LOVE Island, Faye Winter, a attiré l’attention dans une robe blanche glamour lors de l’Aftersun d’hier soir et a fait allusion à une nouvelle romance.

La star de télé-réalité, qui a trouvé la gloire dans l’émission en 2021, s’est séparée de l’ex-petit ami Teddy Soares plus tôt cette année après 18 mois.

Rex

Rex

Faye, 28 ans, a montré son ventre tonique hier soir alors qu’elle apparaissait aux côtés de la co-star Toby Aromolaran pour discuter des ébats explosifs de la soirée cinéma dans la villa.

Faye était au cœur de l’un des moments de soirée cinéma les plus infâmes de l’histoire de la série alors qu’elle se heurtait à son ex à propos de ses actions à Casa Amor.

Son effondrement a conduit à 25 000 plaintes contre l’Ofcom, les téléspectateurs étant furieux de la tirade grossière qu’elle a dirigée contre Teddy.

Hier soir, l’animatrice Maya Jama a demandé à Faye si elle était toujours célibataire et a rencontré une pause timide qui suggérait que Faye aurait peut-être trouvé quelqu’un de nouveau.

En avril, Faye a confirmé qu’elle était célibataire lors d’une session de questions-réponses avec les fans sur Instagram.

Elle a répondu à une question sur la vie de célibataire : « C’est célibataire. Mais c’est un moment pour être moi, apprendre à m’aimer et prendre du temps pour moi et seulement moi.

C’est venu après que Faye a suggéré que le beau gosse Teddy avait envoyé des messages à d’autres filles derrière son dos.

Elle a fait cette déclaration lorsqu’un troll a cruellement commenté sa photo : « Teddy a eu de la chance de s’échapper. Heureusement, il est avec sa nouvelle copine maintenant.

En réponse, Faye a riposté : « Aww, je suis contente pour lui. Au moins, les messages sont arrivés à quelque chose de bien.

En mars, The Sun a raconté comment Faye avait décidé de mettre fin à sa relation avec Teddy après l’échec des pourparlers de crise.

Ils ont rapidement quitté le manoir d’un million de livres sterling qu’ils partageaient.

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur Love Island en 2021, mais au début de l’année dernière, la relation avait atteint une période difficile dont ils n’avaient pas pu se remettre.

Faye a déclaré: «C’est difficile parce que je suis allé à Love Island pour trouver quelqu’un et j’ai dit que tout ce qui était en plus était un bonus supplémentaire.

« Évidemment, c’est dur, ça va toujours être dur. Je n’ai jamais été dans une situation où j’ai eu une relation aux yeux du public et j’ai dû traverser une rupture aux yeux du public.

« Alors évidemment, ça a été dur et tout ce qui a été dur dans ma vie après Love Island, j’ai toujours eu Teddy là pour m’aider à gérer ça et vice versa, je l’ai toujours aidé.

« Donc je pense que c’est la partie la plus difficile parce que je ne peux pas simplement l’appeler et dire » je me bats « . »

Getty

Faye avec son ex Teddy[/caption]