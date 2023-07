Faye Winter de Love Island divise les fans avec une fête d’anniversaire extravagante et exagérée – pour son CHIEN

La star de LOVE Island, Faye Winter, a laissé ses fans divisés après avoir partagé des photos de la fête très extravagante qu’elle a organisée pour son chien.

Faye, 28 ans, a félicité Bonnie pour l’avoir « sauvée » alors qu’elle partageait des clichés et des vidéos de l’extravagance sans frais du week-end.

La star de Love Island, Faye Winter, a laissé ses fans divisés après avoir partagé des photos de la fête très extravagante qu'elle a organisée pour son chien.

L'extravagance a été organisée pour le premier anniversaire de Bonnie

La beauté blonde a été vue dans une superbe robe blanche avec son toutou, avec une énorme arche de ballon colorée en arrière-plan et un mur disant : « Bonnie’s 1St anniversaire. »

Des photos de Bonnie au cours de l’année écoulée pouvaient également être vues soigneusement placées sur l’arche.

Faye avait tous ses copains autour pour la grande fête et ils ont posé pour un instantané.

Et non seulement Faye a disposé un plateau de charcuterie élaboré, mais elle a acheté des beignets adaptés aux chiens pour son toutou et a installé un étalage de ballons époustouflant dans son jardin.

Elle a bu des shots de tequila avec ses copains et a créé un adorable collage de photos documentant le voyage de son amie à quatre pattes jusqu’à son premier anniversaire.

Mais malgré l’étalage somptueux, certains de ses fans sont restés sur la clôture.

Une personne a écrit : « Il n’y a aucun moyen… », tandis qu’une seconde a dit : « C’est absolument dingue. »

Une troisième personne a écrit : « Tout cela ne peut pas être pour un chien ?

Mais c’était en effet tout pour l’adorable chien de Faye, qu’elle a partagé avec son ex-petit ami Teddy Soares.

La bombe blonde a jailli sur le plateau de charcuterie dans une vidéo partagée sur son histoire Instagram, disant : « Bonnie a un an. Je ne peux même pas… simplement ignorer ce qui se passe ici parce qu’il se passe beaucoup de choses parce que nous organisons une fête.

«Mais pouvez-vous croire, Regardez ce que Graze & Olive? Graze & Olive ont juste… non les gars, arrêtez ça. Nous avons Sanford Orchards, bien sûr, parce que nous sommes Devon Gals et que le Piglet’s Pantry a fourni toutes nos pâtisseries.

« Je ne peux pas… Je vais juste rester ici. Quelqu’un a besoin de moi aujourd’hui à la fête, je suis juste là toute la journée. OK au revoir. »

Dans une autre histoire, Faye a écrit : « Mon cœur est si plein aujourd’hui avec tous ceux qui sont venus célébrer la seule petite âme qui a changé mon monde, qui m’a donné raison et ne m’a jamais jugé !

« Je t’aime Bonnie, merci de m’avoir choisie pour être ta maman joyeux 1er anniversaire mon ange ! Certaines personnes ne comprennent pas, mais elles n’en ont pas besoin.

La beauté blonde a été vue dans une superbe robe blanche avec son chien et ses copains

Les célébrations de Faye pour son chien ont divisé les fans