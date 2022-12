Faye Winter de Love Island devient émotive lorsqu’elle rencontre des bénévoles héros pour l’appel de Noël de The Sun’s Helping Hands

LOVE ISLANDER Faye Winter a troqué ses talons et sa robe de soirée pour un tablier alors qu’elle s’est mise à aider dans un club de déjeuner pour notre campagne Helping Hands at Christmas.

Après sa journée aux côtés des bénévoles du Royal Voluntary Service – avec son adorable chiot Bonnie – elle a déclaré: «C’était incroyable. Je reviendrai aider dès que je le pourrai.

Faye Winter de Love Island a reçu une aide émotionnelle dans ce club de Yateley, une bouée de sauvetage pour les personnes âgées et vulnérables en cette saison festive

La star de télé-réalité Faye a été un succès en rejoignant huit bénévoles

Pour notre campagne de Noël, nous VOUS demandons de soutenir le travail qui change la vie du Royal Voluntary Service avec du temps et/ou de l’argent

“Le bénévolat est incroyable et j’espère vraiment que d’autres s’inscriront. Cela ne nécessite pas d’argent, juste un peu de votre temps.

Cette année plus que jamais, des clubs comme celui-ci à Yateley, Hants seront une bouée de sauvetage pour les personnes âgées et vulnérables alors qu’elles luttent pour chauffer leur maison et se payer de la nourriture et d’autres produits essentiels.

Pour notre campagne de Noël, nous VOUS demandons de soutenir le travail qui change la vie du Royal Voluntary Service avec du temps et/ou de l’argent – même si peu de chacun que vous pouvez épargner en cette période difficile. Au bas de la page est comment aider.

Royal Voluntary Service est l’une des plus grandes organisations caritatives de bénévolat du Royaume-Uni, soutenant le NHS et des milliers de personnes vulnérables.

En plus d’aider aux déjeuners et aux clubs sociaux, il existe d’autres emplois bénévoles, comme conduire une personne vers et depuis l’hôpital, passer des appels téléphoniques de compagnie ou aider avec un chariot d’hôpital.

Ou donnez de l’argent – 6 £ par mois paieront les frais d’un bénévole pendant un an.

Aider dans un club est un moyen fantastique de remonter le moral des personnes qui peuvent se sentir seules, peut-être après la mort d’un partenaire et le départ de leurs enfants de la maison depuis longtemps.

Faye, 27 ans, a rejoint huit bénévoles du club hebdomadaire Yateley, fondé en 1985, pour nourrir 25 convives. Pour certains, c’est le seul moment où ils sortent.

Ce n’est pas son premier bénévolat, car elle a accueilli des chiens-guides pendant cinq ans, et elle a rapidement rejoint la coordinatrice Margaret Claydon et ses collègues bénévoles Lesley Freeman, Wendy Brown, Sylvia Gillibrand, Susan Thompson, Patricia Peek et Louise Hazel.

Le club a commencé avec des repas surgelés, mais Margaret et son équipe ont décidé que ses utilisateurs méritaient mieux et ont décidé de cuisiner à partir de zéro.

Lors de la visite du Sun, c’était un dîner de rôti de porc avec tous les accompagnements.

Faye a rapidement été un succès, malgré que son chien ait essayé de voler la vedette en tirant des craquelins avec certains des hommes.

En discutant avec un homme, qui lui a raconté ses voyages aux États-Unis, Faye a amusé ses copains en le surnommant “Las Vegas”.

Elle a ensuite appelé les numéros de bingo avant le dîner – et a plaisanté en disant qu’elle préférait ses nouveaux amis là-bas à ses anciens camarades de villa de Love Island.

Elle a dit: “Je reste ici, merci, vous avez beaucoup plus de manières”

Margaret, qui fait du bénévolat auprès du Royal Voluntary Service depuis 1986, a déclaré à Faye : « Les dames qui travaillent dans ce club sont tout simplement merveilleuses.

“J’ai hâte d’y être et c’est très agréable d’apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Ils apportent de la joie dans la mienne.

Bus géré par des bénévoles

Mais Margaret et sa joyeuse bande ont besoin de plus d’aides.

Elle a dit : « S’il vous plaît, ne vous laissez pas rebuter, pour quelque raison que ce soit. Faire quelque chose comme ça est un plaisir, pas seulement pour les utilisateurs.

L’adorable chiot de Faye, Bonnie, a tenté de voler la vedette en tirant des craquelins avec certains des hommes

Sue, 75 ans, qui est bénévole depuis une décennie, a déclaré à propos de ses collaborateurs : « C’est agréable d’avoir ces dames dans ma vie. Vous en retirez tellement de choses.

De nombreux utilisateurs du club vivent seuls et sont ravis de sortir – tout en évitant de faire la vaisselle.

Alors que certains vivent dans le complexe où se trouve le club, d’autres viennent de la région, sur le service de bus Yelabus géré par des bénévoles.

Joan, la octogénaire, qui prend le bus avec sa voisine Angela, a déclaré : « C’est merveilleux, nous sommes traités comme des princes et des princesses. Je me sens gêné car beaucoup d’entre nous ont entre 70 et 80 ans, comme les bénévoles, mais je ne peux pas faire ce qu’ils peuvent.

“Je vais et viens depuis trois ans et après la pandémie, j’ai eu beaucoup de mal à sortir de chez moi. Mais venir ici était ce qui m’a permis de surmonter ça.

“J’en suis impatiente. Ne pas pouvoir venir pendant Covid était difficile. Ça me manquait de pouvoir discuter et de remettre le monde en ordre.

Eileen, membre du club, a déclaré: «Cela peut devenir solitaire parce que mes enfants ont leur propre vie et je ne peux pas m’attendre à ce qu’ils téléphonent tout le temps.

« Je viens ici et j’ai l’occasion de parler. Je me suis fait des amis autour d’une nourriture vraiment délicieuse.

Réfléchissant à sa visite, qui comprenait du thé et des gâteaux, Faye a déclaré : « Les bénévoles sont formidables. J’ai vu la nourriture incroyable.

«Ils ont mis tellement de travail et vous voyez à quel point tout le monde l’apprécie. J’ai adoré ma journée et appeler le bingo.