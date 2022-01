Faye Winter de Love Island alarme les fans alors qu’ils repèrent une grosse cicatrice sur son ventre dans le tournage d’Ann Summers

Faye Winter de LOVE Island a alarmé les fans après avoir repéré une grosse cicatrice sur son ventre lors de son dernier tournage Ann Summers.

La star de télé-réalité, 26 ans, était magnifique alors qu’elle modelait de magnifiques ensembles de la boutique de lingerie.

5 Les fans de Love Island ont alarmé les fans de Faye Winter alors qu’ils repèrent une grosse cicatrice sur son ventre Crédit : @annsummers

5 Le joueur de 26 ans a montré un certain nombre de looks différents dans la vidéo Crédit : @annsummers

Faye a secoué un certain nombre de serrures différentes dans le montage sexy qu’elle a téléchargé sur Instagram.

Elle a laissé son imagination dans un body noir à fleurs, a séduit dans un soutien-gorge rouge à col haut et un string assorti et a montré sa silhouette incroyable dans un ensemble rose et violet.

Faye a légendé le post : « @annsummers toujours là pour donner un coup de main en toute confiance 🤍

Alors que beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour louer sa beauté, certains ont souligné les stéri-strips près de son nombril.

L’un d’eux a écrit : « Qu’est-ce que c’est que ce patch près de ton nombril ? »

Un autre a dit: « Incroyable, qu’est-il arrivé à ton ventre? »

Une troisième personne a demandé : « Votre ventre va bien ? »

Certains semblent penser que c’est parce qu’elle a subi une opération.

« Elle avait un grain de beauté là où ce pansement se trouve sur ses photos de l’île d’amour. Peut-être qu’elle l’a fait enlever », a fait remarquer l’un d’eux.

Un autre a dit: « On dirait qu’elle s’est fait enlever un grain de beauté. »

Faye a ensuite utilisé son histoire Instagram pour répondre à la spéculation.

La beauté a dit: « Aussi tant de gentils messages sur mon ventre, je vous ferai savoir ce qui s’est passé, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas si grave. »

Cela vient après que les fans de Love Island ne pouvaient pas croire « à quel point Faye était différente » lors de son apparition sur Dancing On Ice le week-end dernier.

Liberty Poole a fait ses débuts à l’émission ITV dimanche soir et a été encouragée par ses meilleures amies Fay et Kaz Kamwi.

Depuis son passage dans l’émission de rencontres l’année dernière, Faye a totalement transformé son apparence, affichant un look plus naturel.

L’air très sage, l’ancien agent immobilier portait un costume marron et un minimum de maquillage pour figurer au programme.

Quelques semaines à peine avant que Faye ne révèle qu’elle était dévastée après qu’un « scumhead » ait fait irruption dans la voiture de son petit ami Teddy Soares.

Elle a dit à ses 1,2 million de followers: « Aujourd’hui n’a pas été le meilleur des jours.

« Teddy a dit que quelque chose n’allait pas depuis environ deux jours et il s’avère que quelqu’un s’est introduit dans sa voiture et a pris mon appareil photo et mes chaussures. »

Faye et Teddy se sont rencontrés lors de la septième série de Love Island l’année dernière.

Trois mois après sa rencontre, le couple adoré a décidé d’emménager ensemble.

5 La star était magnifique dans un body noir à fleurs Crédit : @annsummers

5 Les fans pensaient que Faye avait l’air différente après sa dernière apparition dans Dancing On Ice 1 crédit