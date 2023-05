Faye Winter de LOVE Island a admis qu’elle retournait à son ancien travail « chaque semaine » et ne verrait pas son retour comme « un échec ».

Le jeune homme de 27 ans était agent immobilier avant de devenir célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2021.

Instagram

Faye Winter a parlé d’un éventuel retour à son ancien travail d’agent immobilier[/caption] TVI

Faye est devenue célèbre en 2021 sur Love Island[/caption]

Depuis qu’elle est aux yeux du public, la favorite de Love Island, Faye, a utilisé son énorme audience pour sensibiliser le public à des causes importantes, notamment en travaillant avec des organisations caritatives telles que Guide Dogs UK et People for the Ethical Treatment of Animals.

Mais avant d’être une influenceuse, la star née dans le Devon a travaillé comme agent de location et rend toujours régulièrement visite à ses anciens collègues bien qu’elle soit dans une industrie différente.

Dans un monde de rêve, elle aimerait incorporer les deux pour créer le travail de ses rêves.

S’adressant exclusivement à The Sun, Faye a déclaré: « Je reviens chaque semaine, je reviens les voir parce qu’ils font partie intégrante de ma vie.

« Ils ont pris une énorme chance sur moi quand ils m’ont embauché. Je retourne pour le vin vendredi, je parle toujours à tous ceux avec qui j’ai travaillé et je les adore.

«Je n’aimerais rien de plus que dans ce monde que de faire de l’agence immobilière aux yeux du public et de parler davantage du marché du logement au Royaume-Uni, de donner des conseils et des astuces aux gens.

« Mais encore une fois, c’est quelque chose que personne d’autre n’a fait depuis Love Island, et quelque chose que personne d’autre n’a fait aux yeux du public, qu’ils ont fait cela, puis sont retournés dans le logement et l’agence immobilière. »

La star de télé-réalité n’a aucun problème à retourner au bureau à l’avenir si elle devait le faire.

Elle a ajouté: « Si je devais retourner au travail, je devais redevenir agent immobilier à plein temps, je ne verrais jamais cela comme un négatif et je ne verrais jamais cela comme un échec parce que j’aimais ce que je faisais avant.

« Donc ce n’est pas quelque chose sur lequel je ne m’inquiéterais pas de revenir. »

Faye a été très occupée depuis son passage dans la villa emblématique il y a deux ans, utilisant sa plate-forme pour parler des droits des animaux.

Elle est apparue au parlement pour montrer son soutien à PETA et a également été nommée Campaign Star pour Guide Dogs UK après être devenue bénévole régulière pour l’association caritative en 2017.

Faye s’est également récemment associée à The Big Help Out et à leur dernière campagne – qui a appelé les jeunes à s’impliquer dans le bénévolat.

« Donc, The Big Help Out pour moi, c’est tout ce que je représente », nous a dit Faye.

« Tout ce que j’aime et c’est une opportunité incroyable pour tout le monde et n’importe qui, quel que soit votre âge, pour moi, trouver quelque chose que vous aimez et aussi aider quelqu’un d’autre dans le processus, ce que je pense est tellement incroyable.

« Pourquoi il n’y a pas plus de choses comme ça et plus d’événements pour aider les autres à trouver quelque chose qu’ils aiment et à redonner à la communauté me dépasse. »

Faye est récemment devenue célibataire après s’être séparée de l’ex Teddy Soares en février après 18 mois ensemble.

Lorsqu’on lui demande si elle pense qu’elle pourrait rencontrer quelqu’un grâce au bénévolat : « Oh qui sait ! Je pourrais rencontrer quelqu’un grâce au bénévolat, je pourrais rencontrer quelqu’un qui m’a croisé dans la rue. On ne sait jamais!

«Je ne vais pas vraiment à beaucoup d’événements, je vais à des événements qui me tiennent à cœur et à des choses que j’aime, des produits que j’utilise.

« Je n’ai pas tendance à aller à quoi que ce soit ou, comme on dit, à l’ouverture d’une enveloppe. Donc je ne sais pas – qui sait !

« Je n’aurais jamais pensé qu’il y a deux ans, si vous m’aviez demandé où j’allais rencontrer mon prochain petit ami, je ne pensais certainement pas que ce serait sur Love Island… mais c’est parti ! »

Instagram

Faye a beaucoup travaillé avec Guide Dogs UK[/caption] Fougères rouges

Faye s’est récemment séparée de l’ex Teddy Soares[/caption]