Faye Winter claque ‘d ** khead * ex Teddy Soares après avoir affirmé qu’il avait ‘trompé’ et couché une fille dans une chambre d’hôtel

FAYE Winter a qualifié son ex-petit ami Teddy de « d ** kheds » après avoir affirmé qu’il l’avait « trompée » avec une fille dans une chambre d’hôtel.

L’ancien agent immobilier, qui est resté timide sur la raison de leur séparation dans le passé, a récemment suggéré que le beau gosse avait envoyé des messages à d’autres filles derrière son dos.

Faye Winter a qualifié ses ex-petits amis de « connards »[/caption] Getty

La beauté de Love Island a parlé d’une vidéo montrant Teddy avec un groupe de filles[/caption]

Faye, 27 ans, a maintenant adressé une vidéo montrant Teddy montant dans un taxi avec un groupe de filles, après qu’une des filles a affirmé qu’il l’avait « trompée » dans une chambre d’hôtel.

GK a demandé à Faye à quoi ressemblaient ses relations précédentes, la blonde ardente répondant: « Tous mes ex sont des connards mais je leur parlerais à tous.

« Le seul problème est que je ne m’en soucie pas assez pour avoir de la haine, je ne l’ai tout simplement pas dans mon cœur. »

La star de Love Island a ensuite admis qu’elle ne saurait jamais vraiment ce qui s’était passé cette nuit-là, mais a révélé que de nouvelles informations avaient été révélées.

Faye a poursuivi: « J’ai l’impression qu’il y a toujours trois côtés de la vérité, donc vous avez sa vérité, sa vérité et la vérité.

«Je n’étais pas personnellement là-bas et je découvre encore des choses jusqu’à il y a quelques mois, juste après Noël, il y en a eu d’autres qui sont sorties, c’est juste une de ces choses, qu’est-ce que tu crois? Qu’est-ce que tu ne crois pas ?

« Avec les médias sociaux, c’est vraiment difficile. Vous ne voulez pas croire la merde, vous voulez voir le bien chez les gens, vous voulez vraiment croire qu’il ne l’a pas fait. Mais je n’étais pas là dans cette chambre d’hôtel.

L’animateur du podcast a alors tenu à savoir si Faye avait tendu la main à la fille en question.

GK a demandé: « Avez-vous envoyé un message à la fille? »

Faye a expliqué: « Pas jusqu’à récemment, mais je me sens aussi étrangement protectrice envers elle. Parce que je ne peux pas imaginer la merde qu’elle a eue, et je ne peux pas imaginer être dans cette situation.

« Je ne voudrais pas ça pour ma petite sœur ou un membre de ma famille, c’est dur, et elle est encore jeune.

« Alors je pense juste, mon pote, si tu te faisais un putain de garçon, tant mieux, s’il avait une petite amie en même temps, bon sang, bravo, je ne suis plus dans cette relation. »

Le mois dernier, Faye a alimenté des rumeurs de tricherie lorsqu’un troll a cruellement commenté sa photo : « Teddy a eu la chance de s’échapper. Heureusement, il est avec sa nouvelle copine maintenant.

En réponse, Faye a riposté : « Aww, je suis contente pour lui. Au moins, les messages sont arrivés à quelque chose de bien.

En mars, The Sun a raconté comment Faye avait décidé de mettre fin à sa relation avec Teddy après l’échec des pourparlers de crise, et elle a depuis déménagé du manoir d’un million de livres sterling qu’elle partageait avec son ex, et dans son propre pad avec son toutou Bonnie.

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur Love Island en 2021, mais au début de l’année dernière, la relation avait atteint une période difficile dont ils n’ont pas pu se remettre.

Faye a expliqué à quel point la séparation a été difficile, en disant au Sun : « C’est difficile parce que je suis allé à Love Island pour trouver quelqu’un uniquement et j’ai dit que tout ce qui était en plus était un bonus supplémentaire.

« Évidemment, c’est dur, ça va toujours être dur. Je n’ai jamais été dans une situation où j’ai eu une relation aux yeux du public et j’ai dû traverser une rupture aux yeux du public.

« Alors évidemment, ça a été dur et tout ce qui a été dur dans ma vie après Love Island, j’ai toujours eu Teddy là pour m’aider à gérer ça et vice versa, je l’ai toujours aidé.

« Je pense donc que c’est la partie la plus difficile parce que je ne peux pas simplement l’appeler et lui dire » je me bats « .

«C’est la difficulté parce que ça a toujours été nous.

« Mais en même temps, je ne fais plus partie de Feddy – c’est juste Faye et ça va toujours être difficile. »

Faye a dit qu’elle ne saura jamais vraiment ce qui s’est passé cette nuit-là[/caption]