Faye White: l’Angleterre devrait facilement se qualifier pour la Coupe du monde mais les matchs en Irlande du Nord sont intrigants | Actualités du football

L’ancienne capitaine de l’Angleterre, Faye White, pense que les Lionnes n’auront aucun problème à se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, mais est intriguée par les matchs qu’elles disputeront contre l’Irlande du Nord.

L’Angleterre a également été tirée au sort avec l’Autriche, la Macédoine du Nord, la Lettonie et le Luxembourg dans la course pour atteindre le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais c’est la perspective de matches compétitifs contre l’Irlande du Nord, qui a récemment été battue 6-0 par l’Angleterre en amical mais qui s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe de l’été prochain, qui a attiré l’attention des Blancs.

« Ils [England] aurait pu être placé dans des groupes un peu plus difficiles, mais l’Angleterre étant sixième au monde, on s’attend à ce qu’elle se qualifie assez facilement pour les tournois majeurs », a déclaré White.

« Il y a toujours quelque chose de spécial lorsque les nations d’origine sont jumelées et que l’Irlande du Nord est l’équipe dont tout le monde parle en ce moment parce qu’ils se sont qualifiés pour l’Euro et ce sera incroyable pour eux de vivre ce tournoi.

« Plus l’Irlande du Nord jouera contre des équipes plus importantes, mieux elles seront pour les prochains matchs et l’expérience de jouer dans l’Euro leur donnera confiance pour la prochaine série de matchs de qualification.

« Cela ne fera qu’ajouter un avantage supplémentaire à la qualification pour l’Angleterre et c’est un groupe solide mais avec lequel ils devraient se qualifier facilement parce qu’ils ont l’expérience de jouer dans des tournois, tandis que la Lettonie et le Luxembourg ont eu du mal à se rendre aux tournois. »

Les éliminatoires de la Coupe du monde représenteront les premiers matches où l’actuelle patronne néerlandaise Sarina Wiegman prendra la tête de l’Angleterre après avoir été annoncée en août qu’elle prendrait le poste de l’ex-boss Phil Neville.

Les matchs se joueront dans un format de tournoi à la ronde aller-retour entre septembre 2021 et septembre 2022, avec une pause à l’été 2022 pour le Championnat d’Europe féminin.

Éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2023 – tirage au sort complet

GROUPE A: Suède, Finlande, RÉPUBLIQUE D’IRLANDE, Slovaquie, Géorgie

GROUPE B: Espagne, ÉCOSSE, Ukraine, Hongrie, Îles Féroé

GROUPE C: Pays-Bas, Islande, République tchèque, Biélorussie, Chypre

GROUPE D: ANGLETERRE, L’Autriche, IRLANDE DU NORD, Macédoine du Nord, Lettonie, Luxembourg

GROUPE E: Danemark, Russie, Bosnie-Herzégovine, Azerbaïdjan, Malte, Monténégro

GROUPE F: Norvège, Belgique, Pologne, Albanie, Kosovo, Arménie

GROUPE G: Italie, Suisse, Roumanie, Croatie, Moldavie, Lituanie

GROUPE H: Allemagne, Portugal, Serbie, Israël, Turquie, Bulgarie

GROUPE I: France, PAYS DE GALLES, Slovénie, Grèce, Kazakhstan, Estonie